Što se dogodilo sa zaručničkim prstenom Taylor Swift? Na novim fotkama ima drukčiji

Taylor Swift (36) najavila je novi singl 'Patient Zero', koji izlazi 25. rujna, no dio obožavatelja više je zainteresirao detalj na promotivnim fotografijama nego sama pjesma. Na jednom od vizuala pjevačica drži ruku blizu lica, a na prstenjaku nosi veliki dijamantni prsten koji ne izgleda poput onoga kojim ju je Travis Kelce (36) zaprosio prošle godine.

Swift je singl najavila u utorak, 22. rujna, nakon odbrojavanja na svojoj službenoj stranici. Uz pjesmu je ponudila i tri kolekcionarska CD izdanja - standardno, akustično i klavirsku verziju. Upravo je fotografija povezana s klavirskom verzijom privukla pozornost zbog prstena na njezinoj ruci.

Foto: Taylor Swift

Njezin pravi zaručnički prsten lako je prepoznatljiv. Travis Kelce surađivao je s dizajnericom nakita Kindred Lubeck iz Artifex Fine Jewelryja, a odabrali su izduženi dijamant starinskog 'old mine' reza na ručno graviranoj traci od žutog zlata. Zaruke su objavili 26. kolovoza 2025. godine.

Na novoj fotografiji toga nema. Stručnjakinja za nakit Toya Worsley za australski ELLE procijenila je da novi prsten izgleda kao dijamant smaragdnog reza postavljen u bijelo zlato ili platinu. Za razliku od toplog, vintage izgleda njezina pravog zaručničkog prstena, ovaj ima ravnije linije i jednostavniji okvir.

I Page Six Style piše da je riječ o prstenu koji se vidljivo razlikuje od Swiftina zaručničkog prstena, zbog čega su se brzo pojavila pitanja je li nakit promijenila samo za potrebe snimanja. Zasad nema potvrde da je riječ o novom osobnom prstenu niti je Swift objasnila zašto ga nosi na fotografijama za 'Patient Zero'.

Foto: Instagram

Swiftin zaručnički prsten privukao je veliku pozornost čim ga je pokazala u kolovozu prošle godine. Draguljarka Stephanie Gottlieb tad je za Vogue procijenila da dijamant ima između osam i deset karata, dok su druge procjene išle i do 15 karata. Točna veličina i vrijednost prstena nisu službeno objavljene.

Taylor i Travis u međuvremenu su se vjenčali. Svadbu su imali 3. srpnja ove godine u Madison Square Gardenu u New Yorku. Swift je i prošlog vikenda, tijekom utakmice Kansas City Chiefsa protiv Indianapolis Coltsa, nosila svoj poznati zaručnički prsten uz vjenčani prsten. U jednom trenutku pokazala je ruku prema kameri i, prema snimkama s utakmice, uzviknula: 'To je moj muž!'.