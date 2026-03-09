Obavijesti

Dakota Johnson pozirala gotovo gola: Knjigom skrila intimne dijelove, pokazala tetovaže...

Holivudska glumica pozirala je u zavodljivim izdanjima za proljetnu kampanju brenda Calvin Klein, a poručila je kako projekt slavi slobodu, samopouzdanje i osjećaj ugode u vlastitom tijelu
Glumica Dakota Johnson pojavila se u odvažnoj kampanji modne kuće Calvin Klein, za koju je pozirala gotovo bez odjeće. Riječ je o njezinoj prvoj suradnji s poznatim modnim brendom, a kampanja za proljeće 2026. predstavljena je u ponedjeljak, 9. ožujka, piše People. | Foto: Gordon von Steiner/Calvin Klein
Glumica Dakota Johnson pojavila se u odvažnoj kampanji modne kuće Calvin Klein, za koju je pozirala gotovo bez odjeće. Riječ je o njezinoj prvoj suradnji s poznatim modnim brendom, a kampanja za proljeće 2026. predstavljena je u ponedjeljak, 9. ožujka, piše People. | Foto: Gordon von Steiner/Calvin Klein
