Dakota Johnson pozirala gotovo gola: Knjigom skrila intimne dijelove, pokazala tetovaže...

Holivudska glumica pozirala je u zavodljivim izdanjima za proljetnu kampanju brenda Calvin Klein, a poručila je kako projekt slavi slobodu, samopouzdanje i osjećaj ugode u vlastitom tijelu
Glumica Dakota Johnson pojavila se u odvažnoj kampanji modne kuće Calvin Klein, za koju je pozirala gotovo bez odjeće. Riječ je o njezinoj prvoj suradnji s poznatim modnim brendom, a kampanja za proljeće 2026. predstavljena je u ponedjeljak, 9. ožujka, piše People.
Na fotkama autora Gordona von Steinera, Dakota nosi tange, traper jaknu, hlače ili grudnjak, ali nikad sve odjednom.
Kako navodi priopćenje za javnost, kampanja donosi “svježu interpretaciju prepoznatljivog samopouzdanja i senzualnosti brenda”, oslanjajući se na filozofiju minimalizma i pristup “manje je više”. Fotografije prikazuju Johnson tijekom opuštenog dana kod kuće, daleko od svjetla reflektora.
Glumica je i sama komentirala koncept kampanje, istaknuvši kako komadi ovog brenda imaju bezvremensku kvalitetu.
“Sviđa mi se što ova kampanja slavi osjećaj ugode, slobode i seksepil na vlastiti način. Ponekad je najseksi stvar upravo to kada žena jednostavno – jest”, rekla je glumica.
