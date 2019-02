Daleka obala: 'Odbijali su nas jer su im naši tekstovi bili loši'

U Jugoslaviji su ‘70-ih i ‘80-ih samo tri čovjeka smjela nositi bijelo odijelo. Bili su to Tito i dva Gorana: Goran Milić i Goran Bregović. Bregović je pokazao kako se od rocka može napraviti industrija. Šef beogradske milicije mislio je da će koncert Bijelog dugmeta na Hajdučkoj česmi moći osigurati desetak njegovih ljudi, a na koncert je došlo između 70.000 i 100.000 tisuća ljudi. Nakon Titove smrti 1980. scena je eksplodirala od kreativnosti. Prljavo kazalište pjevalo je 'Ja sam za slobodnu mušku ljubav', dok je Johnny Štulić punio klubove pjevušeći o Poljskoj. Novi val, pastirski rok, sve je to povijest, ona prava, velika, koncentrirana, koja se ne zaboravlja jer utiskuje najdublje pečate.

Jedne lijepe i burne prosinačke večeri te 1984. godine iz nepregledne mase mladih pred nas je izletio neki zastrašujući lik, suhonjav i viši od dva metra, upitnog tena i još upitnije dentalne dijagnostike. Uperio je prst u mene i rekao: ‘Stoj! Oš svirat sa mnom?’, prisjetio se Boris Hrepić Hrepa (55), basist Daleke obale.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1203976 / Bend Daleka obala, povijest]

Priznaje da je bio prestravljen, pa je, naravno, pristao svirati što god želi. Bio je to prvi Hrepin susret s Marijanom Banom (55). Viđali su se nakon toga u prolazu, dok se nisu sreli u prostoriji za probe u zgradi mjesne zajednice. U kutu je stajala neka oronula gitara.

Foto: Pixsell

- Otpivat ću vam pismu koju sam počeja raditi s Đavolima. Neno Belan je to zamislija da ja krenem s gitarom pa uleti usna harmonika - pričao je ushićeno Ban pa počeo svojim hrapavim glasom...

- Plovim, jedrim preko mora/, plovim jedrim, pušim cigaretu!

Bila je to pjesma 'Valovi', a Hrepa se primio usne harmonike.

- Opa, vidi, vidi, pomislio sam odmah. Za prvomajsku gitarijadu još smo uvježbali tri Banove pjesme, ‘Ona zbori’, ‘Odlazi žena koju volim’ i ‘Daleka obala’. Kako smo svi jako visoki, taj prvi bend smo nazvali Ban i Glomazni otpad - rekao je Hrepa.

Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL

Taj bend ipak nije dočekao svečanu promociju. Kako Hrepa opisuje u svojoj knjizi “Našao sam dobar bend”, zaradio je upalu pluća i mjesec dana bio prikovan za krevet. Brižni Ban skrbio je dobro o njemu, često ga je tih dana posjećivao.

- Pričao mi je o pjesmama, planovima, kako mu neki glazbenici nude suradnju. A da bih što bolje ugostio novog prijatelja, morao sam ‘podebljati’ bife u regalu. Boca džina koju bih ja s tonikom pio danima, sad bi planula u jedno popodne - otkrio je Hrepić.

Čim je prizdravio, otišli su na probu. Bila je u kutu ispod oronuloga krovišta na kupalištu Bačvice. Neki su tamo u polutami utaživali seksualne nagone, neki se drogirali, a Ban i društvo tamo su svirali.

- Kad bolje razmislim, bolja i primjerenija proba nije ni mogla biti. Te smo večeri odsvirali tridesetak pjesama koje je Ban napravio iste godine u neobjašnjivom tsunamiju inspiracije. Tad nisam shvaćao važnost, danas bi se moglo reći, tog povijesnog trenutka - kaže Hrepa.

Opisao je kako se ime benda nametnulo samo po sebi nakon što su odustali od imena Ban i Glomazni otpad. Kao i mnogi u to doba, i oni su se nazvali po jednoj od svojih pjesama.

- Nju smo među prvima prosvirali. Napisao ju je Ban nadahnut ljepotama Palmižane - otkrio je Hrepić.

Novo osebujno mjesto za probe, nakon mjesne zajednice i Bačvica, pronašli su u atomskom skloništu. Tih je dana Domina Vuković pozvala da se kod nje gleda Live Aid. Ban je sa smiješkom otišao, pa kad je došao, pomislio da će biti fijasko, jer osim njega nitko nije došao. No to je Domina i htjela, bilo je to romantično druženje budućih supružnika. Znala bi dolaziti na probe, uglavnom bi se brinula da plemenitih tekućina ima dovoljno i da su čaše pune. No jedne je večeri došla s prijateljem Jadranom Vuškovićem, koji će im se ubrzo pridružiti. Na vrhuncu ljeta Obala je imala vatreno krštenje. Koncert u splitskim Gripama imalo je Zabranjeno pušenje, a Daleka obala bila im je predgrupa.

- Oni su nekoliko mjeseci prije u Rijeci imali mali lapsus. Pojačalo za gitaru Marshall se pokvarilo, a žalosni frontmen Nele Karajlić zavapio je ‘Crko Maršal’. Naravno da organi reda nisu to shvatili, pa je na našem koncertu bilo puno brkatih momaka u plavim uniformama, a i stilski totalno neprikladnih kratko ošišanih muškaraca u sivim balonerima - objasnio je Hrepa.

- Tri dana bih moga pričat o doživljajima i anegdotama koje smo proživili, to je bilo lipo vrime... Na koncertu u Palachu u Rijeci je pala bina... Bubnjevi su se rasuli, ali nekako smo odsvirali cijeli koncert jer su četvorica momaka zaduženih za osiguranje na svojim leđima držali binu! - onako 'na prvu' sjetio se doživljaja Zoran Ukić, nekadašnji bubnjar Daleke obale, koji je prije malo više od dvije godine s još jednim članom legendarne splitske grupe, Jadranom Vuškovićem, osnovao bend Diogen.

Sami počeci Daleke obale bili su teški, ne zbog njihove glazbe ili posjećenosti...

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

- U Splitu smo već bili poznati, pa smo jedne večeri napunili dvoranu na Gripama, a sutradan smo morali nastupati u Istri. Tad sam samo ja imao vozačku dozvolu, a nakon takvog nastupa trebalo je po onim cestama doći do gore. Kako tamo još nisu čuli za nas, nastupali smo pred doslovno 15 ljudi. Putovanja su općenito bila teške avanture: nastupali smo u Fažani, ali smo odlučili zaletjeti se do Trsta kupiti palice za bubnjeve, trzalice za gitaru, svega je falilo. A tad smo putovali u ‘četvorci’, Renaultu 4, cijeli bend i sva oprema, bubnjevi na krovu. I tako nakrcani mi na granicu. Mogu samo mislit kako smo izgledali jer je i za ulazak u auto postojala procedura, kako je Daleka obala bila bend s daleko najvišim članovima ne u bivšoj državi nego vjerojatno i puno šire. Nakon šta sam im tri ure dosađiva, jer nisu htjeli imati posla s nama ‘luđacima’, na koncu su nas ipak pustili priko granice. I natrag, naravno - smije se Zoki, inače otac poznatoga košarkaša Roka Lenija Ukića.

Jadran je sin bivšeg splitskog dogradonačelnika i profesora na Ekonomskom fakultetu Borisa Vuškovića. Prisjetio se nastanka Daleke obale.

- U to vrijeme su se u Splitu družili svi kreativci koji su svirali, pa se tako iskristalizirala Daleka obala, iz međusobnog druženja i ‘dobrog filma’. Zato se djelovanje benda stalno prožimalo s djelovanjem Đavola, posebno Nene Belana, Dina Dvornika i puno drugih glazbenika. Ta dobra tradicija druženja i međusobne suradnje se nastavlja. Na albumu grupe Diogen, koji se odlično prodaje, prijateljski sudjeluju glazbenici s legendarnim statusom, pogotovo na splitskoj sceni – Neno Belan, Dean Dvornik, Boris Hrepić Hrepa, Darko File Aljinović, Silvije Braco Škare, Predrag Lovre Lovrinčević... - kaže nam Jadran Vušković dodajući kako mu je drago što su ploče ponovno “u điru”. Uvijek su mu bile draže od CD-a, na neki način imaju 'dušu'.

Kad se spominju zajednički nastupi, Ukić se prisjetio anegdote s Dinom.

- Došao mi je prije jednoga koncerta i rekao: ‘Imam dobru vibru, zadnji ću nastupat’. Tako je i bilo, ali Dino je odlučio ‘svirati’ gitaru umisto svog nastupa, dok god nisu svi otišli... Sutra novi nastup, ovaj put ćemo mi zadnji. Ali Dino je od svog nastupa napravio tako dobar show da je publika između svih naših pisama skandirala ‘Dino, Dino!’ - prepričava nam Zoki, kojem ovaj mentalni vremeplov ponovno izmami smiješak.

Foto: Pixsell

Zanimljivosti i anegdota o Dalekoj obali ne nedostaje...

- Iako je Ban u to vrijeme imao masu pisama, za tri albuma, a na koncertima je bilo masu svita, nije bilo lako izdati album. Snimili smo desetak stvari i odnili u tadašnji Jugoton, koji je poslije postao Croatia Records. Rekli su nam da super sviramo i pivamo, ali da su tekstovi loši, da je atmosfera u pismama loša... Pa smo album izdali kod Suzyja, a oni su ga posli otkupili od njih. Nešto kao kad su u Hajduku odustali od Modrića ‘jer je slabašan’ - povukao je naš sugovornik logičnu usporedbu sa svijetom sporta.

Daleka obala je i na Splitskom festivalu imala neobičan početak. Nakon prve večeri morali su kupiti pet karata “jer sigurno neće ući u finale”. Međutim, te 1990. godine su kao debitanti nastupili s pjesmom 'Tonka', koja je ušla u povijest kao Splitski biser. Ali ni to nije moglo proći bez “incidenta”.

- Za nastup smo pripremali koreografiju, koja je na samom nastupu odmah krenula krivo. Snervalo me to, pa sam stao sa strane i zapalio cigaretu. Pokojni Zdenko Runjić, velikan, 'alfa i omega' festivala, uopće se nije nervirao. Samo je mirno konstatirao da se takvo nešto prvi put dogodilo... - prepričava Jadran.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Kao prekretnicu u karijeri ističu pjesmu 'Tonka' i nastup na Splitskom festivalu 1990. godine. Pjesmu je, inače, napisao Ban za prijateljicu s Lastova. Za festival su naručili košulje s havajskim uzorkom, učili plesne korake.

- Kad smo izlazili na pozornicu, sreli smo Dina Dvornika. Pitao je kamo ćemo, a Ban mu je odgovorio da imamo nastup i pozvao ga da dođe s nama. Pred kraj pjesme se i pojavio na pozornici i pokazao tko je splitski kralj plesnih podija - rekao je Hrepić.

Nizali su hitove poput 'Četrnaest palmi', 'Di si ti', 'Morska vila', 'Noć je prekrasna'... Bili su na vrhuncu, hrapavi Banov glas podsjećao je na Tomu Bebića, no 2000. su se ipak raspali. Više nije išlo.

- Naše pjesme još žive, a svi smo ostali prijatelji, lijepo smo se razišli. Ostavili smo ime i mjesto u povijesti, gdje i spada - objasnio je prije nekoliko godina Ban, koji se danas povukao.

Isticao je kako nije želio baviti se glazbom nego da mu je to bila potreba.

- Pjesme sam radio da zabavim ljude iz ulice, ali to se proširilo. Ljudima koji su se bavili glazbom svidjelo se to što radim. Osnovali smo bend, a ja sam nastavio raditi pjesme. Ljudima je bilo lijepo sa mnom i zašto se onda ne bih bavio time - objasnio je Ban.

Imate li svoje super fotografije s koncerata kultnih bendova? Šaljite ih na mail reporter@24sata.hr. Najbolje nagrađujemo!