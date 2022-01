Voditelj Dalibor Petko iznenadio je promjenom frizure, a mnogi su primijetili da sada sliči na 'Gospodina Savršenog'.

- O da, trajalo je satima, ali ‘MR GREY IS IN THE CITY’ - pohvalio se voditelj na Instagramu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Petko je odlučio promijeniti boju kosu u sivo, a čini se da je ta boja postala popularna za muškarce s obzirom na to da se nedavno na tu boju odlučio i Goran Jurenec (40) poznatiji kao 'Gospodin Savršeni'.

- Sad ima frizuru ko' onaj ''gospodin savršeni" - stoji u jednom komentaru.

Fotografiju su komentirali Goran i njegova djevojka Hana Rodić (23) koji su pohvalili njegovu frizuru, ali i primijetili da si Goran i Dalibor sada jako sliče.

- Ovaj tip mi je upravo ukrao izgled - komentirao je Goran, a Hana je napisala komentar u kojem se pita da li je to njen dečko.

- Gorane, jesi li to ti? - stoji u komentaru. Fotografiju su komentirali i pratitelji kojima ova promjena i nije baš sjela.

- Ne uopće mu ne stoji iskreno! Frizura i boja savršeni, ali njemu ne nikako! - pisalo je u komentaru.

Čini se da je ova frizura utjecala na voditeljev imidž jer je mnogima upao u oko kontrast brade i kose koji je prevelik te da previše vuče na neki macho tip muškarca na koji njegovi obožavatelji nisu navikli.

- On je zabavljač. Prestrogo mi djeluje. Inače sve super. - zaključila je pratiteljica.