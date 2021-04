Voditelj Dalibor Petko 'ozbiljno' se prihvatio priprema za novu sezonu 'Tvoje lice zvuči poznato'. Kao prvi zadatak dobio je Beyonce pa se odlučio tražiti i profesionalnu pomoć - od same Beyonce.

Poslao je Beyoncé poruku na Instagramu i o svemu tome obavijestio svoje pratitelje.

- Znam, znam, svi ste pomislili 'čovječe, ista Beyonce'. I istina je, u nedjelju u prvoj epizodi Tvoje lice zvuči poznato glumim nju, a ženska mi ne odgovara na poruke. Ni 'seen' da nabaci. Što da napravim - napisao je Petko.

Na fotografiji pozira s mrežicom na glavi i u kućnom ogrtaču, ali na licu ima profi šminku i leće.

- Dobar dan, Beyonce. Može pitanje? E, kako ide ono s nogom na End of time? Please, help me, my Queen! - napisao je u poruci.

Nakon što mu Queen B nije odgovorila, Petku je malo zagorjelo pod nogama pa ju je ponovo 'počastio' s porukom:

- Di si? Sad mi je stvarno već hitno, u nedjelju je emisija - napisao je,