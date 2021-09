Na finalnoj večeri na Kvarneru domaćin Dalibor Horvat lijepo je ugostio protukandidate koji su već na samom dočeku imali pohvale za njegov aperitiv i ljubaznost. Zatim im je za predjelo ponudio riblju paštetu s čak četiri vrste riba.

- Izgledom mi je bilo jako lijepo, dobro je to zamazao, jedan riblji buke, jako fino - komentirala je Diana, dok su i ostali bili zadovoljni okusom predjela. Nakon toga domaćin je ponudio međuobrok – riblju juhu u kojoj su gotovo svi pronašli pokoju riblju kost, no nisu mu to zamjerili.

- To bi bio profesionalni problem u nekakvom profesionalnom kuhanju i u nekom drugom showu, ali u ovom slučaju ja mu ne zamjeram jer znam u kakvim je uvjetima radio i mogu se staviti u njegovu kožu - kazao je razumno Željko.

Za glavno jelo Dalibor je pripremio odrezak tune s povrćem:

- Tuna je bila sočna, bila je baš onakva kakva treba biti, svaka pohvala - izjavila je Diana, dok je Željku odrezak bio malo predebelo narezan, ali dobro pečen.

Najslabiji dio večeri bio je desert jer je Dalibor priznao da mu inače ne ide priprema slastica, no to se po komentarima gosti nije vidjelo:

- Desert mi je bio fin i pun okusa - priznala je Tea. Na kraju večere domaćin je sve iznenadio lijepim poklonima, a onda svirkom, pjesmom i ludim plesom!

- Dalibor me jako iznenadio i jako razveselio. Mladići su krasno pjevali i svirali pa smo zaplesali, skinula sam štikle, raspojasali smo se i baš mi je bilo lijepo - oduševljena je bila Diana, a onda su svi ocijenili domaćina.

- Dajem mu ocjenu 10 jer nikad nisam kalkulirala, pa tako ni sada. Hrana je bila za 8, ali osoba kao Dalibor zaslužuje desetku - kazala je Doris, a desetku mu je dala i Tea, i Diana, ali i Željko:

- Čista desetka jer nisam našao ni jednu zamjerku, čestitke Daliboru!

Tako je Dalibor ukupno osvojio maksimalnih 40 bodova i postao pobjednikom tjedna.

- Napokon sam nešto osvojio, baš mi je drago, hvala vam puno - rekao je pa nastavio:

- Ja sam dao sve od sebe i bio sam svoj, prirodan i potrudio sam se. S nagradom ću počastiti ekipu na poslu - obećao sam im janjca i gajbu pive, a počastit ću i ovotjednu ekipu te jedan dio donirati. Hvala puno i nema predaje, krepat ma ne molat, šta da!

Idući tjedan 'Večera za 5 na selu' odlazi u Sisak i okolicu, a tko su novi kandidati i što će pripremati – pratite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u!