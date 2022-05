Dalmatinka oduševila i prošla dalje, Enis komentirao: 'Masku nosi pjevačica Andrea Šušnjara'

Foto: RTL/Instagram

U drugom pjevačkom dvoboju u showu 'Masked Singer' snage su odmjerili Ajkula Drakula i Dalmatinka. Naime, prvi je nastupio Ajkula Drakula. - Ugošćavao sam i posluživao mnoge. Ja sam pravi domaćin, ali i dobar gost. Na mojem meniju uvijek je bilo svega. Za svaku ekipu uvijek bih našao pravi recept - ispričao je Ajkula Drakula pa na noge podigao cijeli studio izvedbom 'Ero s onoga svijeta' grupe Let3. - Pa tko je ovo?! - pitao se žiri tijekom cijelog nastupa. - Ovo je jedan kicoš, kavalir, ušao je u legendu… Vedran Ćorluka - dala je svoj prijedlog Ida. Na red je došla i popularna Dalmatinka koja je otpjevala pjesmu 'Take a Chance on Me' grupe ABBA. - Sama radim losione za tijelo - otkrila je novi trag ona. - Ispod ove maske se krije Andrea Šušnjara - rekao je Enis dok se Antonija nije složila s njim. - Mislim da je ispod maske Nives Celzijus - rekla je ona. Publiku u studiju više je oduševila Dalmatinka te su glasovanjem odlučili da upravo ona ide dalje.