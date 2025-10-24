Obavijesti

PUBLIKU OČEKUJE DOBAR PROVOD

Dalmatino večeras u Zagrebu na 'Noći Dalmacije': 'Uvijek nas tamo dočeka posebna energija'

Foto: PROMO

Kako su najavili članovi grupe bit će to večer ispunjena jednom iskrenom dalmatinskom emocijom, bezvremenskim hitovima i vrhunskom zabavom

Prvi put nakon što su u veljači ove godine oduševili rasprodanu Arenu Zagreb, splitska grupa Dalmatino stiže večeras u jedan od najomiljenijih zagrebačkih klubova - Roko. Već desetljećima ovaj kultni program, 'Noć Dalmacije', koji počinje od 23 sata, okuplja mlade i stare u jednom energičnom zagrljaju dalmatinske pisme i dobrog provoda.  

Foto: PROMO

Bit će to večer ispunjena iskrenom dalmatinskom emocijom, bezvremenskim hitovima i vrhunskom zabavom u režiji Ive Jagnjića i Zdravka Sunare, koji jedva čekaju ponovno zapjevati pred zagrebačkom publikom neke od najljepših domaćih pjesama - 'Dajem ti rič', 'Refužo', 'Cukar i sol', 'Cvit od kamena', 'Ditelina s čet’ri lista' i mnoge druge koje broje milijunske preglede na YouTubeu.

- Uvijek kažemo da nam je Zagreb kao drugi dom. Tamo nas dočeka posebna energija - publika koja pjeva iz srca i s kojom se odmah povežemo. Veselimo se što ćemo se opet vidjeti. Nakon Arene Zagreb, čeka nas intimnija atmosfera u Roku, no obećavamo da ćemo publici prirediti još jednu večer za pamćenje. Bit će to još jedna neponovljiva fešta - poručili su glazbenici.

Teško je povjerovati da ovaj glazbeni duo već punih 25 godina oduševljava brojne obožavatelje - s jednakom strašću, emocijom i ljubavlju prema glazbi kao i na samom početku. Prvi nastup imali su davne 1998. godine na Festivalu Melodije Jadrana, a ostalo je povijest. Njihove pjesme danas su dio naših života, a pjevaju se uz more, na feštama, vjenčanjima ili u vlastita četiri zida. Sve te godine Dalmatino je ostao vjeran sebi - jednostavan, iskren i autentičan - čime su okupili vojsku vjernih obožavatelja koji sigurno neće propustiti ovaj glazbeni spektakl. Publiku u klubu Roko očekuje večer ispunjena dalmatinskom pjesmom, emocijom i zajedništvom - onako kako to samo Dalmatino zna.

Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio po simboličnoj cijeni. Pripremite se za koncert koji će atmosferom i stihovima još jednom podsjetiti zašto je ovaj splitski dvojac već četvrt stoljeća jedan od najvoljenijih domaćih bendova.

Foto: PROMO

