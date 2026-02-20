Obavijesti

Show

Komentari 0
STIŽU VELIKA IMENA

Dry Cleaning novo su pojačanje INmusic festivala #18

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Dry Cleaning novo su pojačanje INmusic festivala #18
Foto: Instagram/Dry Cleaning

Prepoznatljivi po recitativnom vokalu Florence Shaw, britkom humoru i napetoj glazbenoj podlozi, na Jarun donose inteligentan, pomalo nadrealan pogled na svakodnevicu upakiran u ritmički hipnotičan zvuk

Admiral

Jedan od najoriginalnijih post-punk bendova posljednjih godina, londonski Dry Cleaning, dolazi na INmusic festival #18! Prepoznatljivi po recitativnom vokalu Florence Shaw, britkom humoru i napetoj glazbenoj podlozi, na Jarun donose inteligentan, pomalo nadrealan pogled na svakodnevicu upakiran u ritmički hipnotičan zvuk.

18. IZDANJE INmusic festival je objavio raspored izvođača po danima
INmusic festival je objavio raspored izvođača po danima

Bend su 2017. u južnom Londonu osnovali Florence Shaw (vokal), Tom Dowse (gitara), Lewis Maynard (bas) i Nick Buxton (bubnjevi). Umjesto klasičnog pjevanja, Shaw tekstove izgovara poput kakve ironične propovjedi dok ostatak benda gradi minimalističku, ali napetu post-punk podlogu koja priziva duh bandova poput Wire ili Joy Division.

Nakon prvih EP izdanja “Sweet Princess” (2018.) i “Boundary Road Snacks and Drinks” (2019.), širu su publiku osvojili hvaljenim debitantskim albumom “New Long Leg” (2021.), koji je producirao John Parish, a kojim su pokupili velik broj nominacija u prestižnih glazbenih nagrada. “Stumpwork” (2022.) je dodatno proširio njihov glazbeni raspon, a 2024. godine donio im je i Grammyja za najbolji omot albuma. Početkom 2026. objavili su treći studijski album “Secret Love”, kojim su dodatno učvrstili svoj autorski identitet i poziciju na suvremenoj sceni.

Dry Cleaning se pridružuju već najavljenim izvođačima INmusic festivala #18 — izdanja koje ujedno obilježava 20 godina postojanja festivala — uz Gorillaz, Jacka Whitea, Kings of Leon, IDLES, The Flaming Lips, Manic Street Preachers, Jehnny Beth, Fat Dog, Sprints, KT Tunstall, Yonaka i niz drugih imena koja će uskoro biti objavljena.

NOVO IME Kantautorica KT Tunstall dolazi na INmusic festival #18
Kantautorica KT Tunstall dolazi na INmusic festival #18

INmusic festival #18 održat će se od 22. do 24. lipnja 2026. na jarunskim otocima u Zagrebu. Trodnevne festivalske ulaznice dostupne su putem službenog INmusic webshopa po cijeni od 139 EUR (+ troškovi transakcije), dok je ograničen broj jednodnevnih ulaznica u prodaji po cijeni od 99 EUR (+ troškovi transakcije). U ponudi su i sedmodnevne kamperske ulaznice po cijeni od 59 EUR (+ troškovi transakcije), važeće isključivo uz trodnevnu festivalsku ulaznicu.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Kakav glas! Arena uglas pjevala 'Dalmatinca' s Marinom Vrgočem (9)
Mali pjevač, veliki trenutak

VIDEO Kakav glas! Arena uglas pjevala 'Dalmatinca' s Marinom Vrgočem (9)

ZAGREB - Marino Vrgoč (9) večeras je u Areni Zagreb pokazao kako emocija ne poznaje godine. Na koncertu 'Domu mom' otpjevao je 'Dalmatinca' Mladena Grdovića, a publika mu se ubrzo pridružila i uglas zapjevala s njim. Ovaj talentirani dječak već je poznat gledateljima. Svojim je glasom osvojio žiri i publiku u showu 'The Voice Kids', a uskoro će dobiti priliku pokazati svoje umijeće pred milijunima gledatelja diljem Europe. Finale Dječjeg Eurosonga održat će se 13. prosinca u Tbilisiju, glavnom gradu Gruzije, a Marino će na toj pozornici predstavljati Hrvatsku
Marko Kutlić nakon Dore priprema povratnički koncert, ali i brojne druge nastupe
NEMA PREDAHA

Marko Kutlić nakon Dore priprema povratnički koncert, ali i brojne druge nastupe

"'Neotuđivo' je prva pjesma s novog albuma koji sam dovršio na putu. Imao sam zanimljiv i kreativan period u kojem sam se u potpunosti posvetio glazbi", rekao je pjevač
Pero Galić i Hojsak & Novosel u novom singlu donose susret tambure, kontrabasa i rocka
SINGL RANO JE

Pero Galić i Hojsak & Novosel u novom singlu donose susret tambure, kontrabasa i rocka

Pjesma "Rano je" najavljuje i nadolazeći studijski album Pere Galića, na kojem će se naći ova posebna suradnja, a publika će zajedničku energiju moći doživjeti i uživo, 25.4. na koncertu u zagrebačkoj Tvornica kulture

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026