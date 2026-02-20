Dry Cleaning novo su pojačanje INmusic festivala #18

Jedan od najoriginalnijih post-punk bendova posljednjih godina, londonski Dry Cleaning, dolazi na INmusic festival #18! Prepoznatljivi po recitativnom vokalu Florence Shaw, britkom humoru i napetoj glazbenoj podlozi, na Jarun donose inteligentan, pomalo nadrealan pogled na svakodnevicu upakiran u ritmički hipnotičan zvuk.

Bend su 2017. u južnom Londonu osnovali Florence Shaw (vokal), Tom Dowse (gitara), Lewis Maynard (bas) i Nick Buxton (bubnjevi). Umjesto klasičnog pjevanja, Shaw tekstove izgovara poput kakve ironične propovjedi dok ostatak benda gradi minimalističku, ali napetu post-punk podlogu koja priziva duh bandova poput Wire ili Joy Division.

Nakon prvih EP izdanja “Sweet Princess” (2018.) i “Boundary Road Snacks and Drinks” (2019.), širu su publiku osvojili hvaljenim debitantskim albumom “New Long Leg” (2021.), koji je producirao John Parish, a kojim su pokupili velik broj nominacija u prestižnih glazbenih nagrada. “Stumpwork” (2022.) je dodatno proširio njihov glazbeni raspon, a 2024. godine donio im je i Grammyja za najbolji omot albuma. Početkom 2026. objavili su treći studijski album “Secret Love”, kojim su dodatno učvrstili svoj autorski identitet i poziciju na suvremenoj sceni.

Dry Cleaning se pridružuju već najavljenim izvođačima INmusic festivala #18 — izdanja koje ujedno obilježava 20 godina postojanja festivala — uz Gorillaz, Jacka Whitea, Kings of Leon, IDLES, The Flaming Lips, Manic Street Preachers, Jehnny Beth, Fat Dog, Sprints, KT Tunstall, Yonaka i niz drugih imena koja će uskoro biti objavljena.

INmusic festival #18 održat će se od 22. do 24. lipnja 2026. na jarunskim otocima u Zagrebu. Trodnevne festivalske ulaznice dostupne su putem službenog INmusic webshopa po cijeni od 139 EUR (+ troškovi transakcije), dok je ograničen broj jednodnevnih ulaznica u prodaji po cijeni od 99 EUR (+ troškovi transakcije). U ponudi su i sedmodnevne kamperske ulaznice po cijeni od 59 EUR (+ troškovi transakcije), važeće isključivo uz trodnevnu festivalsku ulaznicu.

