Dame na OnlyFansu naplaćuju manje: Bella nas je za*ebala

Makni stigmu sa seksa, seksualnih radnika i svu negativnost oko spominjanja riječi 'seks' tako što će se u sve upetljati poznato lice. To je ono što sam pokušala napraviti, pravda se Bella

<p><strong>Bella Thorne</strong> (22) u djetinjstvu je bila velika Disneyjeva zvijezda, osvajala je brojne nagrade, a sredinom kolovoza otvorila je račun na stranici 'OnlyFans' na kojoj amateri objavljuju provokativne fotografije i videa, a ljudi im za to plaćaju.</p><p>Samo prvog dana zaradila je više od milijun dolara, što je oko 6,4 milijuna kuna, i tako postala prva osoba kojoj je to pošlo za rukom. U idućih tjedan dana 'kapnulo' joj je još milijun dolara... </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Bella zavodljivo pleše ispred kamere</strong></p><p>Sada je naljutila kolegice koje svoje usluge zbog nje više ne mogu 'masno' naplaćivati. Bella je navodno prevarila one koji su htjeli vidjeti njene fotografije, pišu <a href="https://www.pinknews.co.uk/2020/08/30/bella-thorne-onlyfans-apology-policies-sex-workers-creators-stigma-pansexual-disney/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Pinknews+%28Pink+News%29" target="_blank">strani mediji</a>. Naplatila im je 200 dolara za golišavu fotku, a kako tvrde oni koji su taj novac dali i na koncu, sve i vidjeli, tvrde kako Bella na fotki uopće nije bila gola, a tražila je puno veći iznos nego što to ostale djevojke rade. </p><p>Sve te tvrdnje protiv Belle postale su viralne krajem prošlog tjedna, a od Thorne sad nekolicina ljudi traži povrat novca. </p><p>Osim onih koji su platili za sadržaj, a nisu dobili 'ispravan', pobunile su se i 'djelatnice' ove platforme: </p><p>- OnlyFans nam ne dopušta da naplatimo sliku koju nas klijent zatraži samo za njega po 50 dolara ili da nam da napojnicu veću od 100 dolara. I ovih dana nam je rečeno da ćemo na isplatu umjesto sedam dana čekati čak 30 - komentirala je jedna, a druga se složila i nastavila 'blatiti' Bellu: </p><p>- Ma to je sve s*anje, s*ebala je toliko seksualnih radnika...</p><p>Thorne je saznala što je 'učinila' i zbog toga se ispričala putem svojih profila na društvenim mrežama. </p><p>- Makni stigmu sa seksa, seksualnih radnika i svu negativnost oko spominjanja riječi 'seks' tako što će se u sve upetljati poznato lice. To je ono što sam pokušala napraviti, da još više ljudi dođe na stranicu, da bi imali više prihoda oni koji rade na toj stranici i stvaraju sadržaj - rekla je Bella i nastavila:</p><p>- Samo sam htjela da stranica dobije još veću pažnju, da više ljudi na nju dođe i da se onda 'ukine' stigma, ali u namjeri da vam pomognem sam vas zapravo povrijedila. Ja sam poznato lice i kada imate glas, platformu, pokušavate napraviti nešto da pomognete drugima. Ponovno kažem, tijekom tog procesa sam vas povrijedila i zbog toga mi je iznimno žao.</p><p>Priznala je i kako je otvorila profil na popularnoj platformi samo zato da bi u potpunosti mogla provesti istraživanje vezano uz dokumentarni film koji snima. Istaknula je da će se sastati s tvorcima platforme kako bi saznala zašto su uveli takve restrikcije.</p>