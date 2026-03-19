Damian Humski nam otkrio: I deda iz Splita bio je jučer na premijeri 'Radija Dubrave...'

Isplatilo se, kratko nam je u srijedu navečer rekao Krešimir Dolenčić. U zagrebačkom Domu Hrvatske vojske bila je premijera mjuzikla 'Radio Dubrava' Kazališta Komedija, projekta na kojemu se radilo više od dvije godine. I možemo se složiti s redateljem Dolenčićem - isplatilo se.

Sjajna muzika, ples, smijeh, ali i suze, uz aplauze tijekom predstave i ovacije nakon, sukus je premijerne večeri.

"Sadržaj se proteže tijekom 20-ak godina i prati skupinu mladih ljudi iz Dubrave od 1991. Glavni junak, Sokna, sa skupinom prijatelja, doslovno s plesnog podija, odlazi u rat. Iza sebe ostavlja djevojku Sanju, majku, sestru i Dubravu. Ratna zbivanja grubo prekidaju mladenačke ideale i fantazije, a pogled na svijet tone u bespomoćni cinizam poslijeratnog razdoblja. Marginalci preuzimaju kontrolu nad kvartom, a mutan novac postaje valuta uspjeha."

Zagreb: Premijera mjuzikla “Radio Dubrava” | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Soknu igra Damian Humski i u ulozi je sjajan, kao i Jasna Pali Picukarić u ulozi njegove majke, pa Vid Balog, sjajan je i Božo zvani Ferari, odnosno Goran Malus... Ne možemo sve istaknuti jer ansambl je ogroman, ali svi su zaslužili pohvale.

- Bio sam napet, bojao sam se, ma i dalje se bojim da ne izgubim glas. Svako jutro kad se probudim prvo provjerim kakav je glas, je li sve u redu - rekao nam je Humski, koji je imao posebnu publiku na premijeri.

- Obitelj je tu, prijatelji su došli, a i deda iz Splita je potegnuo do Zagreba da me vidi na premijeri - objasnio je.

Tekst je djelo Ane Tonković, za glazbu su zaslužni Jasenko Houra, Ines Prajo i Arjana Kunštek, a za aranžmane Fedor Boić. Houra je poput nas u srijedu navečer prvi put vidio konačni proizvod.

- Bilo je fantastično, zadovoljan sam. Moram istaknuti te mlade ljude koji su u ovome mjuziklu, svi su strahovito talentirani i puni energije, to je sjajno - rekao je Houra.

Simpatičan je lik Božo zvani Ferari, sveprisutan, dobričina, ali malo šepa. Možda čak i ne baš malo.

- Znao sam ponekad i doma šepati zbog uloge, obuzme me. A moraš cijelo vrijeme biti u tom 'modu', jer ako jedan korak krivo napraviš, ne šepaš, sve izgubi smisao. Malo pati tijelo, ali dobro je - rekao nam je poslije premijere Goran Malus.