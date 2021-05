Damiano David (22) glavna je tema žena na internetu posljednjih dana, a većina ih na pitanje zašto je poseban odgovara sa: - Ima ono nešto.

Muškarci se bune i nije im jasno kako mladić u štiklama, s naušnicama i šminkom uopće može biti zanimljiv ženama. TikTok i ostale društvene mreže prepune su objašnjenja: - Zato što stil ne određuje muževnost. On ima jaku muževnu energiju, štikla i lak na noktima ne mogu utjecati na to. On je rock zvijezda.

Na posljednjoj fotki s Instagrama drži kipić s Eurosonga i ima torbicu.

- Bilo je naporno posljednjih dana, nisam stigao zastati i shvatiti što se sve dogodilo. Zato udahni, uspio si dječače - napisao je u opisu fotografije.

Maneskin je bend koji ruši rodne stereotipe, što dokazuju svakim svojim pojavljivanjem na pozornici. Dečki nastupaju našminkani i u štiklama, a jako paze na modu: - Modom pokazujemo hrabrost i slobodu - kako je objasnila basistica Victoria.