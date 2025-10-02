Damir Hoyka izložbom proslavio 20 godina seminara 'Fotosofija'

Kad pomislim da ne može kreativnije, bolje i atraktivnije, dođe nova generacija talentiranih fotografa i ponovno me oduševi svojom energijom i radovima - tim je riječima fotograf Damir Hoyka u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju u Zagrebu otvorio izložbu umjetničkih fotografija polaznika Fotosofije, besplatnog seminara za naprednu fotografiju. Publici se predstavilo petnaest seminarista 20. generacije, svaki s mini serijom od tri rada snimljena na temu 'Art'.

Foto: Damir Hoyka

Hoyka se prisjetio kako je prije dvadeset godina seminar zamišljao kao jednokratnu priliku da podijeli svoja znanja i iskustva, a nije mogao ni pretpostaviti da će time pokrenuti nešto daleko veće.

- Posebno me veseli što je na ovom slavlju fotografije i nekoliko mojih kolega iz show businessa koji se već 20 godina s potpunim povjerenjem prepuštaju mojim seminaristima. Bez njih, kao ni bez sponzora koji su prepoznali ulaganje u kreativne i talentirane ljude, ovaj seminar ne bi bio moguć. Kada sam započeo s projektom, mnogi od polaznika nekoliko prošlih Fotosofija nisu bili niti rođeni, a kroz seminar je priliku za nadogradnju svojih znanja dobilo više od 300 ljudi - rekao je Hoyka čiji je seminar koncipiran tako da sudionici tijekom šest dana intenzivnog rada osjete s kojim se sve izazovima profesionalni fotografi susreću u stvarnim situacijama. Njihove fotografije poznatih objavljuju se u medijima koji prate celebrity scenu, modne u modnim medijima, a fotografije snimljene na temu 'Art' izlažu se u muzeju.

Na kraju svečanosti, Hoyka je dodijelio medalju 24-godišnjoj Hani Kocijan, sudionici seminara čiju su umjetničku seriju ostali seminaristi ocijenili kao najbolju.

Foto: Damir Hoyka

- Tata mi je poslao informaciju o Fotosofiji, a u početku se nisam htjela prijaviti jer sam mislila da neću proći, s obzirom na to da primaju samo 15 polaznika. Kada sam kasnije vidjela radove drugih kolega, iznenadilo me koliko su kreativni i talentirani. Program je bio zahtjevan, ali upravo zbog toga sam jako zadovoljna. Puno smo naučili i imali priliku isprobati različite ideje - rekla je Hana Kocijan, studentica smjera Film i Televizija na Sveučilištu Vern.

A kako u praksi izgleda kada 15 fotografa isprobava svoje kreativne ideje najbolje zna zagrebački glumac Vedran Mlikota koji je, kao model za 'Celebrity Day', od prve godine na raspolaganju Hoykinim seminaristima.

- Hoyka je veliki umjetnik, ali ono što ga posebno izdvaja kao čovjeka je njegova susretljivost, spremnost da pomogne i razumijevanje za mlade ljude. Tijekom ovih 20 godina Fotosofije podučio je i usmjerio velik broj mladih u području fotografije i umjetnosti. Upravo zbog toga smatram da je čast i obaveza nas umjetnika iz drugih područja podržavati takve ljude. Mi mladima možemo prenijeti znanje, iskustvo i vrijednosti koje im pomažu da se razvijaju i pronađu svoj put - rekao je Vedran Mlikota.

Foto: Damir Hoyka

Izložba u zagrebačkom Hrvatskom prirodoslovnom muzeju Zagreb bit će otvorena do 15. listopada, a informacije o načinu prijava na sljedeći seminar planiran za lipanj 2026. zainteresirani će moći pratiti na Instagram profilu 'Fotosofiahoyka'.