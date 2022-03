Hoyka objavio drugi nastavak priče o Tizi Enili: Želim da se djeca dobro zabavljaju dok uče

Fotograf, pisac i kreativac Damir Hoyka ovaj tjedan ide u tiskaru po primjerke svoje nove knjige. Radi se o nastavku dječje avanturističke priče o djevojčici Tizi Enili, koja kroz svoje pustolovine podučava i male čitatelje svemu onome što i inače uče u školi, ali na zabavan i poučan način.

'Treba im dati i ključ za učenje'

- Imam dojam da djeci dajemo konzervu punu znanja, ali im ne dajemo ključ za otvoriti je. I onda oni na razne načine pokušavaju otvoriti tu konzervu, instiktivno, lupaju, skaču po njoj, savijaju je, a samo ti netko treba dati ključić - kaže Hoyka.

A taj ključić, ističe, prije svega su mnemotehnike, velika motivacija za učenje, te zanimljiva priča kao savršeni "paket" za usvajanje onoga što trebamo naučiti. Hoyka, koji je već napisao SF roman, te brojne sadržaje vezane uz fotografiju, sad je izgradio zamišljeni svijet u kojem desetogodišnja radoznala djevojčica živi s roditeljima znanstvenicima na otoku Gea. Škola koju pohađa je dio znanstvenog instituta kojem je "misija omogućiti čovječanstvu napredak i kvalitetniji život", kako se navodi u obrazloženju knjige. I u školi i na institutu primjenjuju se suvremene metode učenja, pozitivno razmišljanje, kritičko propitivanje, a kroz pravu avanturu Tizi Enili čitatelji se upoznaju sa znanstvenim činjenicama o postanku Zemlje, svemira, kao i načinima da brže uče.

Ako žele znati više, iskoristite to

Hoyka je i kao roditelj shvatio kako djeci nedostaje motivacija za učenje. Tijekom korone u potpunosti se posvetio radu sa kćerima koje su tek krenule u školu, ali i pisanju prvog nastavka dječje knjige.

- Cijelo vrijeme govorim svojim kćerima da učenje nije samo za ocjenu, već da proširiš svoje znanje. Dok učimo, često pričamo mnogo šire od onog što je u udžbeniku. I bez obzira je li to gradivo možda iz viših razreda, ako dijete to zanima, tad mu je motivacija najjača i treba to iskoristiti. Sklon sam razmišljanju o tome kako znanje što brže usvojiti i primjeniti. Stoga, niz stvari koje sam stavio u knjigu, već sam isprobao doma, prvo na sebi, pa na svojoj djeci - kaže.

'Zaboravljamo koliko je teško doći do znanja'

Pritom se potrudio da sve znanstvene dijelove romana potvrdi sa znanstvenicima s nekoliko fakulteta i institucija. Jer ti su dijelovi romana stvarne informacije iz kojih djeca uče, a odrasli obnavljaju znanja.

- Znanost je napredovala, znamo stvari koje prije nismo znali. Serijal o Tizi zamislio sam tako da likove vodi kroz najvažnije točke naše civilizacije, od postanka do danas. Da se podsjetimo što je Homo Sapiens morao proći da bismo mi danas dobili serviran sukus znanja za koje se niz stvarnih ljudi morao boriti da do njih dođu i da nam ih prenesu - proživljavajući cijele spektre emocija od straha do sreće, često i riskirajući živote - govori Hoyka o svojoj inspiraciji za knjigu.

U želji da i učiteljima, edukatorima, pruži ruku u radu s učenicima, fotograf i pisac obišao je brojne škole diljem cijele Hrvatske, od velikih gradova do malih sredina. Zadovoljan je reakcijama, dio nastavnika knjigu je uvrstio i u izbornu lektiru, a roditelji javljaju da se djeci knjiga sviđa.

Kao što je pažljivo birao znanstvene suradnike, tako je s posebnom pažnjom odabrao Niku Baruna za vesele i privlačne ilustracije knjige koju je uredila Dubravka Težak.

Važno je znanje i dobro upakirati

- Želja je bila da napravim alat koji će pomoći nastavnicima u nastavi, koji će pomoći da se vrati taj link između nas odraslih i djece i znanja. Dakle, kad im nudimo znanje, da je "upakirano" u nešto što se klincima sviđa. A svi vole dobru akcijsku fabulu, svi vole šale, ima hrpa fora na koju se publika na promocijama smijala. Klinci se dobro zabavljaju uz napetu priču u koju utkivam informacije koje im koriste u stvarnom životu - kaže.

Onima koji su pročitali prvi dio, stiže nastavak - ‘Pustolovine Tizi Enili 2: Početak’. Promocija će biti sredinom travnja u Zoološkom vrtu u Zagrebu, gdje je predstavljena i prva knjiga.

Kako kaže Hoyka, pozvani su svi, a detaljne informacije o obje knjige, kako ih nabaviti, te sve o promociji možete pronaći na web-stranici www.hoyka.com. 