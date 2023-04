Damir Kedžo o Masked Singeru i pobjedi: 'Osjećao sam se kao da je to moja mala prljava tajna...'

Pjevač Damir Kedžo (35) pobjednik je showa 'Masked Singer' u kojem se skrivao iza maske Tovara, a sada nam je otkrio kako se osjeća zbog pobjede.

Foto: RTL

- Osjećam se super, mrvicu umorno jer sam spavao samo 2 sata. Imali smo super tulum i odlično smo se zabavili svi mi koji smo sudjelovali u cijelom projektu. Lijep je osjećaj biti pobjednik, ali mi je žao što je gotovo, ovo mi je najzabavniji show u kojem sudjelovao i baš sam guštao. Ovih 6 tjedana mi je bilo nekako kratko i volio bi raditi još koja 3-4 tjedna, ali sve je završilo odlično - rekao nam je.

Foto: RTL

Kedžo je otkrio i jesu li ga bližnji počeli prepoznavati.

- Jesu, ali pravio sam se blesav. Sestra me često pitala jer mi je čuvala psa, pa me znala pitati 'gdje idem u Zagreb', a ja bi samo promrmljao, na što bi ona rekla 'aha, Tovar'. Od nekih ljudi ne možeš sakriti, nisam nikome rekao, ali mi je bilo zanimljivo, osjećao sam se kao da je to moja 'mala prljava tajna' - otkrio je.

Kedžo nam je ispričao i koja nezgoda mu se dogodila dok se vraćao sa snimanja.

- Upravo imam ožiljak iznad lijevog oka. Nisam mogao izaći iz kombija jer je vozač stajao kraj mog auta. Kako sam se krenuo šuljati oko auta tako sam se sagnuo ispod retrovizora, čim se vozač pomaknuo, ja sam se naglo dignuo i udario u retrovizor. Uz to, žurio sam na vjenčanje pa sam se još premišljao hoću li otići na hitnu to šivati, ali uzeo sam maramicu i uspio zaustaviti krvarenje - rekao je pjevač.

Foto: Instagram/kerolaychaves

Pjevač je za RTL rekao i da ga je naljutilo što ga Saša Lozar (43) nije odmah prepoznao.

- Prvo, kada sam shvatio da je on u panelu, komentirao sam da su mi mogli i mamu dovesti, ali kad sam vidio da on ne shvaća da sam to ja, čak sam se malo i uvrijedio - izjavio je.

