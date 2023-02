Damir Kedžo o pjesmi koju će izvesti na Dori, plagijatu i borbi s anksioznošću: 'Nikad sretniji'

U novoj epizodi emisije 'In magazin' pjevač Damir Kedžo (35) rekao je što očekuje od sutrašnjeg nastupa na Dori, progovorio je o optužbama za plagiranje te kako se naučio boriti s anksioznošću.

'Anđeli i demoni' pjesma je koju će Damir pjevati na Dori u opatijskoj sportskoj dvorani Marino Cvetković u subotu 11. veljače. Tekst pjesme govori o suočavanju sa samim sobom te nosi snažnu poruku.

- Ovo sam ja sa svim svojim anđelima i demonima, sa svim svojim svijetlom i svojom tamom i ako to možeš prihvatiti, neće nam biti kraja. Gdje ćeš ljepše poruke od te - poručio je pjevač.

Na društvenim mrežama su se javili mnogi koji tvrde da ima sličnosti između Kedžine melodije i pjesme 'Human' britanskog Rag'n'Bone Mana. Damir negira da se radi o plagijatu.

- Ne bih to ni skinuo jer plagijat je vrlo lako dokazati, mislim zna se što je plagijat. Znači potpuno ista melodija u trajanju od četiri takta. Ja nemam nikakvu bliskost sa melodijom uopće, imam samo taj nekakav ritam, ali taj ritam iskoristi hrpetina izvođača u povijesti glazbe - poručio je Kedžo.

- Neki dan sam pogledao svoj prvi nastup i ganulo me to, čak sam suzu pustio zbog toga što znam tog klinca i znam koje snove je imao i što je sve htio, ali nije to znao izraziti - prisjećao se Damir svog početka karijere koju gradi već dvadesetak godina te dodao:

- Kad sam pogledao nazad, shvatio sam koliko sam snova ostvario tom klincu od 16 godina i ponosan je na sve što sam napravio do sada - rekao je pjevač.

Damir se godinama borio s anksioznošću, ali je pronašao način kako ju pobijediti.

- Ja sam generalno jako povučen, u smislu da imam jako puno energije a samim time i anksioznost je kod mene jača. No, postoje neki alati s kojima se ja dobro služim da bih održao mirno stanje. Tu je svakako teretana, spavanje i počeo sam raditi vježbe disanja koje mi zbilja pomažu - otkrio je pjevač.

Dodao je i kako je imao problema sa samoćom, ali je naučio biti u potpunosti sam i smatra da je to jako važno.

- Moram priznati da nikad nisam bio sretniji - rekao je Kedžo.

