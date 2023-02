Damir Kedžo pokazao kostim u kojem će nastupiti na Dori 2023.

Nakon što su njene haljine osvojile Hollywood, dizajnerica Matija Vuica se prihvatila novog izazova i prihvatila je poziv Damira Kedže da izradi njegov kostim za nastup na ovogodišnjoj Dori.

Otkako su objavljene pjesme s ovogodišnje Dore, pjesma 'Angels and Demons' s kojom će se Damir u ovu subotu predstaviti pod rednim brojem 12, izazvala je brojne reakcije publike i prometnula se u jednog od glavnih favorita za pobjedu. Kako i sam Damir kaže ovo će biti njegov najveći scenski iskorak u dosadašnjoj karijeri. Što scenskim pokretom, što kostimom.

- Čim sam prvi put čuo pjesmu 'Angels and Demons' vizualizirao sam moćan kostim koji bi se uklopio u priču koju pjesma predstavlja, a to je opozicija dobra i zla koju svatko može tumačiti na svoj način, bilo to u ljubavi ili svakodnevnom životu. Matija je za mene modna ikona i velika vizionarka te sam oduvijek želio raditi s njom pa mi je zapravo čast da je pristala surađivati na ovom projektu i u cijeli nastup unijeti svoj potpis. Ovogodišnja Dora za mene osobno je jedan od najvećih kreativnih i glazbenih izazova do sad te sam jako zahvalan na posvećenosti Matiji i cijelom timu koji ulaže svu svoju kreativnost da na opatijskoj pozornici priredimo svjetski performans - rekao je Damir Kedžo.

Foto: Martina Movrić

- Rijetko sam u ovim 'muškim vodama', ali svidjela mi se ta Damirova priča o unutrašnjoj borbi anđela i demona, lutanju i traženju izlaza, pa sam ga tako i zamislila, kao pustinjaka, lutalicu ali i ratnika koji će pokidati svoje okove, razotkriti se i dati nam se takav kakav jest. Kulminacija je scena igre svijetla i ogledala, dok pokidane vezice vise kao znak oslobađanja i nekog novog svjetlijeg života. Koristila sam prirodne materijale i metal, kako bih bolje naglasila bezvremenski moment borbe dobra i zla - izjavila je Matija Vuica.

Foto: Martina Movrić

