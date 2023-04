Damir Kedžo objavio je pjesmu 'Zbog tvojih pogleda': 'Bila je to prava ljubav na prvo slušanje'

Nakon sjajnog nastupa na ovogodišnjoj Dori, Damir Kedžo (35), objavio je novi singl 'Zbog tvojih pogleda'.

Glazbu i tekst potpisuje Matija Cvek (30), a sve aranžmanom i produkcijski zaokružuje talentirani glazbeni producent Hrvoje Domazet. Za atmosferičnost i emotivnu paletu boja glazbenog spota zaslužan je redatelj Paolo Gentilini.

Foto: Marko Gregurić

- Pjesma je u mojim rukama već nekih godinu dana i do mene je došla sasvim spontano, u opuštenoj kućnoj atmosferi. Matija mi je pustio pjesmu koja me je istog trena osvojila. Bila je to prava ljubav na prvo slušanje! Uslijedila je njegova logična rečenica 'Onda ju uzmi i pjevaj!' i ostalo je povijest. Tako sam se sa kućnog tuluma vratio sa novom pjesmom na srcu i u rukama - ispričao je Damir simpatičnu priču oko pjesme.

- 'Zbog tvojih pogleda' napokon dolazi na svjetlo dana i odlazi prema mojoj publici. Nadam se da će ju ljudi zavoljeti baš kao i ja,

na prvu. Veliko hvala Cveku na prekrasnoj suradnji - završio je Kedžo.

