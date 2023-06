Damir Kedžo ostvario svoj san i vratio se u školske klupe: 'Vuče me velika želja da to završim...'

Pjevač Damir Kedžo (36) već godinama niže uspjehe u svojoj glazbenoj karijeri, a sad je ostvario još jedan svoj san. Upisao se na studij business managementa u Rijeci, a za IN Magazin je progovorio o svom iskustvu.

Kako je otkrio, planirao je fakultet upisati odmah nakon srednje škole, ali zbog pjevanja ipak nije. Sad je ispunio svoju veliku želju.

- Zbilja jedno predivno iskustvo koje ne znam bi li ga tako osjećao da sam ga upisao s dvadeset. Sad jednostavno kad god imam vremena, kad god mogu dolazim na predavanja. Upisao sam izvanredno čisto zbog svog posla i prirode kakav jest, ali čim imam slobodan dan ja sam na predavanjima i uživam - rekao je.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Iako je poznat po svojim hitovima i svi ga prepoznaju, Kedžo je ozbiljno shvatio fakultet.

- Imao sam iskustva gdje sam morao naučiti glumačku cijelu veliku glavnu ulogu, u roku od tri tjedna, ali nije to isto kao učiti za faks za nekakav ispit. Ali mislim da me vuče ta velika želja da to i završim, ali moram reći da su mi i kolege s godine jako tu pri pomoći šalju mi skripte, šalju mi što su pisali tako da mi olakšavaju to učenje gdje mi zapravo kažu fokusiraj se na ovo, ne samo na ovo jer da sam sam s knjigama ne znam kako bi završilo sve to skupa - rekao je.

Profesori i ostali na fakultetu iznenadili su kad su ga prvi put ugledali na predavanjima.

- Moram priznati da sam se iznenadila kad sam ga ugledala u učionici i moram priznati da ga znam otprije i bio mi je veliki izazov, zato što sam se bojala da će ostali studenti biti u sjeni njegovog zvjezdanog statusa, ali se zapravo dogodilo upravo suprotno - ispričala je komunikacijska stručnjakinja Ermina Duraj.