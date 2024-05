Damir Martinović Mrle ne štedi Baby Lasagnu s pohvalama: 'On je za mene pobjednik. Prvi!'

Kad je izašao, naš Baby Lazo, toliko je nadišao sve viđeno i sve skupa je palo u drugi plan - kao da je Nikola Tesla stigao na pozornicu i donio struju. Mislim da je bio daleko ispred svih i svojim je nastupom dokazao i dokazat će da je rock‘n‘roll i dalje najbolji od svih drugih muzičkih žanrova. Pohvalio je to Damir Martinović Mrle (62) iz Leta 3 našeg predstavnika za Gloriju.

Baby Lasagna (27), pravog imena Marko Purišić, sve je super, kaže, izveo u prvoj polufinalnoj večeri Eurosonga.

- Sve je izbacio iz glave, sva razmišljanja i pitanja hoće li sve što si zamislio i želiš biti super. "Kad je u glavi "ništa", onda si na pozornici najjači. Razmišljanje kako ćeš što napraviti, je li bolje ovo ili ono, to treba staviti na stranu i pustiti da iz vas izađe iz čovjeka ono što u stvari jest. To i ja često radim, razumijem ga - rekao je te dodao da je Baby Lasagna za njega pobjednik.

- Prvi. Negdje sam pročitao da je imao i boljih nastupa, no to su nijanse koje samo on vidi i razumije. Nebitno, jučer je bio daleko ispred svih - zaključio je.

Podsjetimo, Let 3 nas je prošle godine predstavljao na Eurosongu u Liverpoolu. Slabo su prošli kod žirija. Dobili su tri boda od Portugala, osam od Srbije i to je to. Nakon ocjena stručnih ocjenjivačkih skupina svih zemalja bili smo predzadnji, 25. na listi. No, bolje je bilo s glasovima publike. Dobili smo ih ukupno 112 i nakon toga smo se drastično podigli, na 13. mjesto.

