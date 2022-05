Damir poludio na Nikitino seksi pranje auta: 'Dala bih mu da mi svašta radi pa nisam picajzla'

U Međimurju je jutro počelo romantičnim odlaskom na ranč, gdje je Damir cure iz showa 'Ljubav je na selu' doveo kod svog prijatelja koji drži konje.

Djevojke su jahale, a kad je došao red na Damira, pojavio se problem penjanja na konja pa mu je Melita uskočila u pomoć, no na kraju su svi prasnuli u smijeh jer je Damir konstantno klizao iz sedla.

POGLEDAJTE VIDEO:

Na farmi kod Tomislava Stela je spremala ručak dok je Samanta otkrila u kameru što o njoj misli: ''Mislim da Stela igra podmuklo. Pravi se da je frendica Antoniji, a iza leđa tko zna što misli i govori. Mislim da je jako podmukla osoba pa joj baš ne vjerujem.“

Tomislav je otkrio Steli da se ne mora pakirati jer nju neće izbaciti. ''Stvarno smo se spojili, našli smo zajednički jezik i ja sam sretan s njom i želim dalje s njom'', kazao je. ''Mislim da je Tomislav pao na glumu'', komentirala je Antonija.

Milanove djevojke sa svojim su farmerom išle brati kukuruz, a u jednom trenutku zapele su u kukuruzištu, ali su se Renata i Milan udaljili od ostalih, a Ruža je komentirala kako je čula da je Milan hvalio Renatu. Renata je za to vrijeme Milana ispitivala što misli o njoj tražeći konkretne odgovore, no Milan ih nije imao. ''Renata je okej, ali što ću na kraju odlučiti, još ne znam'', rekao je Milan.

Ljubica i Branko nasamo su pričali, a Branko ju je upitao ima li 'leptirića' kod nje u trbuhu. ''Za sada su još mali'', rekla mu je te poslije dodala kako misli da se ona Branku sviđa. Branko je Ljubici rekao da mu jedino smeta što puno puši. ''Ostaviti cigarete radi Branka, ne znam, ali sada momentalno razmišljam kako svi imamo svoje poroke'', zaključila je Ljubica.

Krunoslav je svoje cure zaposlio spremanjem drva u drvarnicu, a iako su najprije negodovale, ipak su se primile posla. ''Jao, Kruno, pa mi stalno radimo! Kad ćeš nas odvesti negdje?'', bunila se Irena.

Gordani u Dubrovniku nije bilo ni do čega. ''Meni je bilo samo do toga da sjednemo i popijem kavu'', rekla je dok je s ostalim damama i Ivom šetala Dubrovnikom. Ivo je svojim gošćama pokazivao znamenitosti Dubrovnika, ali Gordana i dalje nije bila impresionirana.

Damir je curama ponovno pripremio 'igricu'. ''Ovo je moj auto i želim da seksi operete auto'', rekao im je. ''Njemu je sve seksi, a ne da nam da ga poljubimo'', ljutila se Melita. Damir je nastavio ljutiti djevojke. ''Pobjednica u jahanju je Josephina pa će ona sjediti sa mnom u autu dok vi perete'', rekao je Damir Nikiti i Meliti. Nikita je odmah napravila show i popela se na auto na što je on poludio i rekao joj da siđe. ''Ovo ti je minus danas na izbacivanju'', rekao joj je Toplek.

- Dala bih mu da mi svašta radi po autu pa nisam picajzla - komentirala je Nikita.

Milan i cure su u šumi sjeli uz vatru i pekli kukuruz, a Milan ih je pitao da mu kažu dvije stvari koje im se sviđaju na njemu. ''Meni si ti jako simpatičan, drag, skužila sam da si dobar čovjek'', rekla mu je Renata te poslije dodala da želi iskrenu ljubav. ''Milan bi možda mogao podariti mi ljubav, biti taj'', rekla je Renata. ''Sviđa mi se što si vrijedan, slušaš što govorim'', rekla je Mirjana te poslije dodala da joj se počeo još više sviđati. Ruža je rekla da joj se sviđa što voli tursku kavu kao ona i što se boji da ne bude gladan. ''Sve te osobine koje su navele, to sam ja, to je taj Milan'', komentirao je on te dodao da je dobro odabrao koga dovesti na farmu i da su mu sve djevojke drage.

Branko je odlučio nasamo porazgovarati i s Dubravkom, ali njoj je bilo neugodno. ''Dubravka je jedna draga osoba, draga bakica'', rekao je Branko te je pitao što misli, koju će prvu poslati kući. ''Ja bih voljela još ostati'', rekla je ona. ''Vjerujem da joj se sviđam'', pun samopouzdanja bio je Branko.

Stela i Antonija vodile su raspravu na klupici. ''Mislim da ću ja izaći prva. Jeste ti i Tomislav pričali o tome hoću li ja ići prva van?“, pitala je Antonija, a Stela je rekla da jesu i da je Tomislav i dalje povrijeđen. ''Znači, ti si znala za to i nisi mi rekla'', ljuta je bila Antonija. ''Ono što ja vidim kao problem je taj što si ti rekla da se nećeš pojaviti na ispadanju. Ja sam mislila da ćeš mi kao prijateljica biti podrška, ali ovim svojim postupcima ti nisi moja prijateljica'', završila je Antonija.

Kod Krune su cure pekle palačinke, a Gordana je priznala Ireni da gaji osjećaje prem Kruni. Kruno je, pak, zamolio Gogu da sutra odjene haljinu. ''Ne znam, morala bih dobro razmisliti bih li se mijenjala zbog Krune'', otkrila je Goga, koja je ipak isprobala haljinu.

Za to vrijeme u Dubrovniku Gordana je konstatirala kako su ona i Ivo potpuno različiti. ''Izgleda da smo on i ja potpuno dva različita svijeta koja se nikako ne mogu spojiti''. Na kraju je Gordana sama sjela na kavu, a pridružila joj se Kata dok su Ivo i Branka otišli na večeru. ''Ja sam dobila svoje vrijeme s Ivom i bilo mi je ugodno'', zaključila je Branka.



Najčitaniji članci