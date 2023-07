Damir Toplek priznao: Samanta i ja smo imali 'nešto'. Mislim da je najbolje da budemo prijatelji

Damir Toplek i Samanta Knežević upoznali su se u 14. sezoni showa 'Ljubav je na selu'. Nakon što je snimanje završilo, nastavili su se družiti, a nedavno su zajedno i ljetovali. Brojni su mislili da su u vezi, ali su oboje to demantirali.

Sada je Damir za RTL priznao kakav je njihov odnos zapravo te planira li se skrasiti.

- Gle, imali smo nešto malo, ovo ono, ali mislim da je najbolje da ostanemo prijatelji i da tako najbolje funkcioniramo. Nismo se potpuno našli. Ona je dosta mirnija od mene, ne izlazi toliko van. Ne voli da je oko nje, primjerice sto ljudi. Ja sam više za fešte, za otići van i popričati s ljudima - rekao je Damir. Otkrio je i kako često mora nagovarati Samantu da izađe s njim.

Foto: Facebook

- Ona se više voli snimati, fotografirati i staviti to na društvene mreže. Ljudi to prate i gledaju, ali nije baš da bi ona zapartijala kao ja. Neće izaći, neće ići negdje nego bi bila u stanu i onda to meni nije po guštu, ali nema veze. Baš smo si dobri - rekao je. Dobri su prijatelji jer, kako on tvrdi, imaju slična razmišljanja.

Damir je priznao i kako je spreman skrasiti se te da traži curu koja bi izlazila s njim.