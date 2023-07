Damir iz 'Ljubav je na selu' o odnosu sa Samantom: 'To je to'

Farmeri i kandidatkinje iz showa 'Ljubav je na selu' prijavljuju se kako bi pronašli svoje srodne duše, nekoga s kim će provesti život. Iako neki od njih nisu pronašli svoje bolje polovice, između njih su se rodila iskrena prijateljstva koja traju već godinama. Tako su Samanta Knežević i Damir Toplek, koji su se upoznali u 14. sezoni showa, ostali dobri prijatelji nakon emisije.

Ovo ljeto su odlučili krenuti na turneju našom obalom, a trenutke s ljetovanja često dijele na društvenim mrežama. Brojni su zato pomislili da je njihovo prijateljstvo preraslo u nešto više, ali je Damir ovim glasinama stao na kraj.

- Samo smo 'cool' prijatelji i to je to - napisao je na svom Facebook profilu. Iako je Damir svoju idealnu djevojku opisao baš onakvom kakva je Samanta, čini se da će ipak ostati samo prijatelji.

- Bilo bi odlično da je cura puna dobre vibre, energije, da je sportski tip, da voli biti u stalnom pokretu, da je spontana na kvadrat, na treću, na četvrtu, odnosno, da voli otići u kino, otići na kuglanje, otići u šoping, otići u prirodu, otići na bazene, spontano provesti vikend u wellnessu, u nekim toplicama ili se spontano spremiti u pet minuta i otići na neki vikend na more. Kada sam spomenuo sportske tipove, naravno ne presportski, malo ću se sada našaliti pa reći, ako ćemo igrati tenis, badminton ili slično i ako me bude pobjeđivala, naravno da ćemo morati zamijeniti sport, ali ako će me pobjeđivati u boksu, e onda ću morati nju zamijeniti. Šala mala - rekao je jednom prilikom Damir. Samanta je također ranije pričala o njihovom prijateljstvu, koje je započelo vrlo brzo nakon upoznavanja.

- S Damirom sam se povezala već na samom snimanju emisije 'Ljubav je na selu' u zadnjoj sezoni, gdje je on bio farmer, a ja sam bila kod drugog farmera. Već tamo mi se svidio i čak sam zamolila produkciju da me prebace k njemu na farmu, on se složio, ali nažalost pravila su bila takva da se nije moglo i ostalo je na tome. Nakon showa smo se čuli, puno pričali, chat-ali, družili, izlazili, partijali, uglavnom, sve je bilo ležerno, spontano, dobra vibra, i tako je ostalo sve do danas. Prije nekoliko tjedana bili smo na festivalu u Vodicama, 3-4 dana smo partijali s ekipom, slikali se s fanovima, širili dobru vibru i jednostavno se zabavljali - rekla je prošle godine za RTL.