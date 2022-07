Damir Urban na pozornicu u Splitu stigao sa štakom, fanovi se zabrinuli za njegovo zdravlje

San sustipanske noći u Splitu neizostavna je ljetna manifestacija za koju se uvijek traži karta više. Za razliku od koncertnih dvorana, stadiona ovaj dvodnevni spektakl odvija se na starom gradskom groblju pod zvijezdama uz mirise borovine i mora dok publika sjedi na dekama.

POGLEDAJTE VIDEO:

Svake godine organizatori pokušavaju 'spojiti nespojivo', a tako i u srijedu velikim nastupom Damira Urbana uz pratnju gudačkog orkestra i Ante Gele. Veliki je to odmak od njegovih redovnih koncerata, a upravo gudački orkestar dao je posebnu čar cijelom koncertu.

Na binu Urban je izašao u crnoj košulji, neobičnoj kreaciji suknje i štapom u ruci, što je mnoge fanove koji su došli na njegov nastup zabrinulo. Kako doznajemo, pjevač ima velikih problema s leđima zbog kojih je i krajem svibnja morao otkazati koncert u Podgorici te mu liječnici tada nisu dopustili da putuje.

- Ovo je za mene poseban trenutak, a po prvi put smo uspjeli mlađe dijete uvaliti nekom da ga čuva i žena je uspjela doći do Splita zajedno sa mnom i to je čudo. Od kad su se djeca rodila, gotovo je. Sjetili smo se da je ona u Splitu zadnji put bila prije 9 godina – rekao je Urban na pozornici te se našalio kako nije ni on od tada bio tristo puta.

Većinu koncerta omiljeni pjevač je proveo sjedeći na stolici, no na taktove nekih hitova sa štapom se podigao na noge i uživao u zajedničkoj energiji s publikom.

Urban je tijekom koncerta otkrio i kako njegov sin ovo ljeto radi u Splitu.

- Druga stvar što mi se dogodila to je skoro nož u leđa. Sin koji ima 21 godinu je tu negdje i od svih gradova gdje će ići preko ljeta odlučio se doći u Split i raditi ovdje cijelo ljeto. Radi ovdje, ne znam gdje, uopće me nije uputio - rekao je.

- Karte su ga čekale na recepciji hotela, pazi koji je to odnos otac i sin 'karte su ti na recepciji, tata je gore u sobi sprema se za koncert, ti uzmi karte i vidimo se negdje'. On je tu, samo da mu kažem da sam mu donio neke stvari u kombiju su od benda 'poslije ću ti ih nekako uvaliti, nemoj pobjeći poslije svirke odmah' – našalio se Urban, a u publici su se moga čuti i nagađanja 'garant oprana roba'.

Urban je splitskoj publici priredio širok asortiman pjesma, a među njima bila su 'Sama', 'Mala truba', 'Iskra', Dobrim znakom', 'Mjesto za mene' i mnoge druge.

Publika je čak dva puta vratila Urbana na pozornicu, ali drugi bis i kraj koncerta je ipak zaključio "long size" izvedbom "Otrovne kiše" s jako dugim instrumentalnim vezom.

Danijell Nikolla, splitski poduzetnik, organizator San sustipanske noći i mnogih drugih manifestacija u gradu nakon koncerta kaže da je iznimno zadovoljan kako je sve prošlo.

- Ovo je nadmašilo naša očekivanja, ovo što su izveli večeras je koncert za pamćenje - kaže nam organizator te ističe kako je on veliki fan.

Istaknuo je kako je ovo veliki odmak od njegove glazbe s obzirom na pratnju orkestra, ali da su tako i željeli.

- Željeli smo nešto da nije standardni njegov koncert. Prvi put kada je nastupao na San sustipanske noći 2013, godine i tad smo pokušali napraviti nekakav drugačiji koncert. On sam zna kakav je prostor i što prostor zahtjeva te je on sam predložio da to bude u ovakvom aranžmanu – kaže Nikolla te dodaje kako je preko dvije tisuće ljudi bilo na koncertu na Sustipanu.

Najčitaniji članci