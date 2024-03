Damjan iz 'Survivora': Otac mi je poginuo prije nego što sam se rodio, imam 5 starijih sestara...

Plavo pleme usrećit će se odličnim ulovom prije nego što odu na novi poligon na kojem će se s crvenim plemenom natjecati za nagradu. Ribu tešku nekoliko kilograma ulovio je Damjan, a Nikoli će poći za rukom da u pleme donese jastoga.

- Nije bilo daleko od obale, krenuo sam u lov standardno na male ribe, ali čuo se neki žamor u daljini. Kako sam zabacio udicu, uhvatio sam ribu od 4,5 do 5 kilograma - ispričat će Damjan.

Veseli zbog obilnijeg ulova i napunjeni dobrom energijom, plavi tim krenut će u igru po nagradu. Osim pozitivnog raspoloženja uzrokovanog bogatom zalihom hrane, odnosi u timu sve su bolji, pa su tako Matea i Nikola izgladili međusobne nesuglasice.

- Na prošlom plemenskom vijeću, bio sam siguran da će me izglasati za nominacije. Bio sam u šoku kad sam vidio da je Meggy dobila najviše glasova - reći će Nikola.

Foto: Nova Tv

Odnos njega i Mateje se mijenja, a ona i sama priznaje da ima sve bolje mišljenje o njemu, ali i on o njoj te dodaje da će se sve više fokusirati na njezine pozitivne karakteristike. Do sad se plavo pleme vodilo rezultatima na poligonima, ali Luka je najavio da će u sljedećim nominacijama sigurno gledati međuljudske odnose.

O tome kako žonglirati dobrim međuljudskim odnosima, jako puno zna Damjan koji je odrastao kao najmlađi član obitelji s pet sestara i majkom. Otac je poginuo prije nego se Damjan rodio, pa ga nije upoznao.

Foto: Nova Tv

- Pitaju me kako je to odrasti bez oca, a ja njih pitam kako je to odrasti s ocem. Nisam se nikad smatrao žrtvom nečega. Kad pogledam svoju majku, vidim da je ona preuzela puno jaču ulogu od nekih očeva koje znam - otkrit će Damjan.

Od kad je došao u Survivor, shvatio je da može podnijeti puno više odgovornosti nego je to mislio, a vjeruje da je njegova obitelj ponosna na njega kad ga gleda u Survivoru.

- Jako sam zadovoljan trenutnim životom. Najdraži dio mi je bio djetinjstvo jer smo svi bili skučeni u malom apartmanu i u koju god bih prostoriju ušao, nekoga bih sreo. Kad su se sestre udale to više nije kao prije, ali opet postoji ta toplina doma jer se ondje sastajemo. Da mogu izabrati bilo koga za brata ili sestru, opet bih izabrao istu majku i iste sestre - istaknut će Damjan.

Što natjecatelje očekuje u novoj neizvjesnoj igri na uzavrelom pijesku Dominikanske Republike, te koji će tim sa sobom odnijeti nagradu i najesti se, doznajte u novoj epizodi Survivora.