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U FINALU SP-A

Damon sa suprugom bodrio njenu Argentinu, a komentator ga zamijenio za Brada Pitta

Piše Stela Kovačević,
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Damon sa suprugom bodrio njenu Argentinu, a komentator ga zamijenio za Brada Pitta
Foto: David Dee Delgado/REUTERS
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Glumac je nedavno otkrio da su nakon pobjede Argentine nad Engleskom u polufinalu toliko glasno slavili da su "prestrašili pse", a priznao je i da je u njihovoj kući Lionel Messi prava zvijezda

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Večeras su se za titulu svjetskog prvaka borili Španjolska i Argentina, a na tribinama finala Svjetskog prvenstva 2026. mogla su se vidjeti brojna poznata lica. Među njima bio je i Matt Damon sa suprugom Lucianom Barroso, kojoj je ovo finale imalo posebno značenje.

Naime, Luciana je rođena u Argentini, zbog čega je obitelj Damon godinama strastveno prati argentinsku reprezentaciju. Glumac je nedavno otkrio da su nakon pobjede Argentine nad Engleskom u polufinalu toliko glasno slavili da su "prestrašili pse", a priznao je i da je u njihovoj kući Lionel Messi prava zvijezda.

Osim toga, Damon je tijekom televizijskog prijenosa nakratko postao glavna tema zbog simpatične pogreške komentatora američkog Foxa. Naime, komentator John Strong u jednom je trenutku zaključio kako se među gledateljima nalazi Brad Pitt, no njegov kolega Stu Holden odmah ga je ispravio i rekao da je riječ o Mattu Damonu.

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Zabuna je mnogima bila zanimljiva i zbog činjenice da su dvojica glumaca posljednjih mjeseci povezana s velikim ekranizacijama antičkih epova.

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Foto: David Dee Delgado/REUTERS

Brad Pitt proslavio se ulogom Ahileja u filmu Troja, dok Damon upravo promovira novi film Christophera Nolana Odiseja, u kojem igra naslovnog junaka Odiseja. Film je svjetsku premijeru imao 16. srpnja.

*uz korištenje AI-ja

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