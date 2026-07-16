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Od danas je u kinima 'Odiseja', film od čak 250 milijuna dolara

Piše Maša Mai Čigir,
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Od danas je u kinima 'Odiseja', film od čak 250 milijuna dolara
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Foto: screenshoot/Youtube
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Danas u hrvatskim kinima počinje projekcija dugo iščekivanog filma 'Odiseja' u režiji Christophera Nolana

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Od danas u hrvatskim kinima možete pogledati dugo iščekivani film Christophera Nolana, 'Odiseja'. Film je nedavno imao svoju svjetsku premijeru u Londonu, a na njoj se pojavila vrhunska glumačka postava ovoga filma. Tako su uloge, u adaptaciji ovog antičkog Homerovog epa, ostvarili Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya, Charlize Theron, a reper Travis Scott i transrodni glumac Elliot Page, koji također glume u filmu, izazvali su kontroverze. 

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Matt Damon utjelovio je Odiseja, lukavog kralja Itake, dok Tom Holland utjelovljuje njegovog sina Telemaha koji je odlučan da pronađe oca. Anne Hathaway glumi Penelopu, Odisejevu vjernu suprugu, a njezinog prosca Antinoja glumi Robert Pattinson. Zendaya je Atena, božica mudrosti i rata koja štiti Odiseja, dok Charlize Theron tumači čarobnicu i božicu Kirku. Jon Bernthal glumi Menelaja, kralja Sparte, a Benny Safdie Agamemnona, zapovjednika Ahejaca. 'Odiseja' je do sada najskuplji film Christophera Nolana, s impozantnim proračunom od 250 milijuna dolara, a sniman je ekskluzivno na IMAX 70 mm kamere. Snimanja su se odvijala u Maroku, Grčkoj, Italiji, Škotskoj, Islandu i Zapadnoj Sahari. 

- Film je produkcijski nevjerojatan. Radnja oduzima dah, a razmjeri su neusporedivi ni s čim što je prije napravio. Ono što me stvarno iznenadilo jest koliko prihvaća horor. Neki od najvećih trenutaka filma su istinski uznemirujući, dodajući potpuno novu dimenziju njegovom stvaralaštvu, a da pritom nikada ne gubi iz vida ljudskost u srži priče - rekao je o filmu Erik Davis za The Guardian.

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"The Odyssey" world premiere in London
Foto: Isabel Infantes

Podsjetimo, Odisej je bio itački kralj koji je u Trojanskom ratu imao jednu od važnijih uloga, a bio je poznat po domišljatosti te se upravo njemu prepisuje poznata varka s Trojanskim konjem. Poslije Trojanskog rata proveo je deset godina pokušavajući se vratiti kući, a njegovo putovanje opisano je u Homerovom epu. 

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