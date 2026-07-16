Od danas je u kinima 'Odiseja', film od čak 250 milijuna dolara

Od danas u hrvatskim kinima možete pogledati dugo iščekivani film Christophera Nolana, 'Odiseja'. Film je nedavno imao svoju svjetsku premijeru u Londonu, a na njoj se pojavila vrhunska glumačka postava ovoga filma. Tako su uloge, u adaptaciji ovog antičkog Homerovog epa, ostvarili Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya, Charlize Theron, a reper Travis Scott i transrodni glumac Elliot Page, koji također glume u filmu, izazvali su kontroverze.

Matt Damon utjelovio je Odiseja, lukavog kralja Itake, dok Tom Holland utjelovljuje njegovog sina Telemaha koji je odlučan da pronađe oca. Anne Hathaway glumi Penelopu, Odisejevu vjernu suprugu, a njezinog prosca Antinoja glumi Robert Pattinson. Zendaya je Atena, božica mudrosti i rata koja štiti Odiseja, dok Charlize Theron tumači čarobnicu i božicu Kirku. Jon Bernthal glumi Menelaja, kralja Sparte, a Benny Safdie Agamemnona, zapovjednika Ahejaca. 'Odiseja' je do sada najskuplji film Christophera Nolana, s impozantnim proračunom od 250 milijuna dolara, a sniman je ekskluzivno na IMAX 70 mm kamere. Snimanja su se odvijala u Maroku, Grčkoj, Italiji, Škotskoj, Islandu i Zapadnoj Sahari.

- Film je produkcijski nevjerojatan. Radnja oduzima dah, a razmjeri su neusporedivi ni s čim što je prije napravio. Ono što me stvarno iznenadilo jest koliko prihvaća horor. Neki od najvećih trenutaka filma su istinski uznemirujući, dodajući potpuno novu dimenziju njegovom stvaralaštvu, a da pritom nikada ne gubi iz vida ljudskost u srži priče - rekao je o filmu Erik Davis za The Guardian.

Foto: Isabel Infantes

Podsjetimo, Odisej je bio itački kralj koji je u Trojanskom ratu imao jednu od važnijih uloga, a bio je poznat po domišljatosti te se upravo njemu prepisuje poznata varka s Trojanskim konjem. Poslije Trojanskog rata proveo je deset godina pokušavajući se vratiti kući, a njegovo putovanje opisano je u Homerovom epu.