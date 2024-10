'Dan kad sam se vjenčala sama sa sobom': Britney Spears opet šokirala bizarnim videom...

Britney Spears (42) je 2022. godine otkrila obožavateljima da se 'vjenčala sama sa sobom'. Američka pjevačica je tad bila u braku s trećim suprugom Samom Asgharijem, a s tom objavom je šokirala mnoge.

Spears se sad prisjetila tog dana te je ponovno podijelila video sebe u svilenoj vjenčanici s čipkastim velom.

- Dan kad sam se vjenčala sama sa sobom. Vraćam ovo jer se drugima možda čini kao sramotno ili glupo, ali ja mislim da je to najbriljantnija stvar koju sam ikad učinila - poručila je pjevačica te isključila komentiranje videa na Instagram profilu.

Foto: O'Connor/PRESS ASSOCIATION

Nakon toga je otkrila da putuje na Turks i Caicos.

Pjevačica iza sebe ima tri braka.

Prvi put se udala za prijatelja Jasona Alexandera, a brak je potrajao samo 55 sati. U memoarima 'The Woman in Me' piše o njihovom vjenčanju 2004. godine u Las Vegasu tijekom kojeg su oboje bili pijani.

Foto: PA/PRESS ASSOCIATION

- On i ja smo se 'ubili' u alkoholu. Ni ne sjećam se te noći uopće, ali ono što sam složila u glavi je to da smo šetali hotelom i ostali budni do kasno gledajući filmove. Onda sam ja imala odličnu ideju da odemo u kapelicu u tri ujutro - tvrdi Britney. Dodala je i kako se nisu vjenčali jer su bili zaljubljeni jedno u drugo, nego da im je jednostavno bilo dosadno.

Osam mjeseci kasnije udala se za plesača Kevina Federlinea, s kojim je dobila dvojicu sinova. Brak je potrajao tri godine.

Britney and Kevin Split - LA | Foto: RE/Press Association/PIXSELL

U lipnju 2022. godine vjenčala se za glumca i fitness trenera Sama Asgharija. Par se razveo prošle godine.