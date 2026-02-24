Dan Twin Peaksa: Znate li zašto se baš danas slavi kultna serija?

Diane, 11:30 sati, 24. veljače. Ulazim u gradić Twin Peaks, osam kilometara južno od kanadske granice, 12 kilometara zapadno od državne granice. Nikada u životu nisam vidio toliko drveća - rekao je FBI-ev agent Dale Cooper kojeg je u seriji "Twin Peaks" utjelovio Kyle MacLachlan. U seriji je Cooper 24. veljače ušao u poznati televizijski gradić, a taj se datum slavi kao "Dan Twin Peaksa" među obožavateljima diljem svijeta.

Prije više od 35 godina, u malom američkom gradiću Twin Peaksu dogodila se ubojstvo koje je šokiralo svijet i to ne samo likove serije, već i milijune gledatelja. Iz pera legendarnoga Davida Lyncha i Marka Frosta, serija "Twin Peaks" premijerno je emitirana na ABC-u 8. travnja 1990., a brzo je postala fenomen koji spaja nadrealizam, horor, detektivsku misteriju i sapunicu.

Središte priče je FBI-ev specijalni agent Dale Cooper (Kyle MacLachlan), koji dolazi u idilični gradić u Pacifičkom sjeverozapadu da istraži ubojstvo tinejdžerice Laure Palmer (Sheryl Lee). Iza fasade šume i čudnih likova krije se mračna tajna: nadnaravni elementi, snovi i crvene sobe koje vode u pakao. Serija nije bila samo kriminalistička drama, bila je psihodeličan trip pun humora, melodrame i Lynchovog prepoznatljivog stila, uz glazbu Angela Badalamentija.

Nakon dvije sezone i otkazivanja 1991., uslijedio je film "Twin Peaks: Fire Walk with Me" (1992.) i nakon 25 godina čekanja, treća sezona 2017. na Showtimeu. Mnogi originalni glumci vratili su se, a serija je ponovno oduševila kritičare.

Foto: Schreenshoot

Danas, Twin Peaks ima status kultne serije, a rangirana je među najboljim TV-serijama u povijesti. Utjecala je na "The X-Files", "Lost" i moderne hite poput "Stranger Thingsa".