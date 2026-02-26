Danas će u Večeri za 5 kuhati Lukrecia koja se kupala u tangama: Volim dobro izgledati

Četvrti dan zagrebačke 'Večere za 5' za ekipu će kuhati najmlađa ovotjedna kandidatkinja, 24-godišnja Lukrecia Pernar. Mlada mama, studentica, radnica u pozivnom centru, aktualna je nositeljica titule Miss Fitness Gym Croatia 2025, iste je godine ponijela i laskavu titulu Najljepše mame Hrvatske, dok je 2024. bila druga pratilja na izboru Best Model Dalmacije.

- Ja sam jako spontana osoba, radim ono što mi padne na pamet - iskreno kaže Lukrecia.

- Ona je sva energična, vrckasta, vječno u movingu - kaže za današnju domaćicu Marko. Lukrecia svakodnevno provodi barem sat vremena u teretani kako bi održala dobru formu, ali i kako bi ispucala malo energije, koja je nepresušna.

- Volim dobro izgledati, volim se srediti i biti u centru pažnje, takva sam - iskreno kaže Lukrecia.

Sastojke za svoju večeru domaćica će nabaviti na tržnici jer, osim što živi zdravo i zdravo se hrani, pazi i na to da jed domaću hranu i naglašava kako je na domaćim namirnicama i odrasla.

- Volim kuhati stalno kuham, općenito nisam komplicirana osoba pa tako nisam ni u kuhinji komplicirana - kaže današnja domaćica, koja će svojim gostima pripremiti predjelo 'Trio za nepce', glavno jelo 'Na zelenom tepihu' i desert 'Cirusna frekvencija'.

- Nemam nekih velikih očekivanja, ne mislim da će to biti nešto bombastično - priznaje Marko.

Ipak, Lukrecija je takve komentare predvidjela pa kaže:

- Baš me zanimaju njihovi komentari, a znam da očekuju nešto malo, nešto tek toliko, 'ma ona je još mlada', 'ma ne zna ona ni kuhati' - ja sam tu da rušim predrasude!

