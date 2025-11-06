Danas je poznata Oskarovka, a s 15 godina je odustala od škole i uvjerila roditelje da se presele

Američka glumica Emma Stone rođena je 6. studenoga u Arizoni, gdje je odrasla. Imala je samo 11 godina kada se prvi put pojavila na pozornici te je kasnije pričala kako je od tog trenutka znala da želi postati glumica. Glumila je u lokalnom kazalištu, a od srednje škole je odustala kako bi ostvarila svoje snove. S 15 je napravila prezentaciju pod nazivom "Projekt Hollywood" te je roditeljima u detalj objasnila zašto bi se svi trebali preseliti u Los Angeles. Oni su na to pristali, a preselili su se 2004. godine. Odmah je krenula prijavljivati se na audicije, no zbog rašpastog glasa su ju isprva odbijali. Emma, inače prirodna plavuša, čak je bojala i kosu u tamniju boju kako bi imala veće šanse dobiti ozbiljnije uloge.

Prvu ulogu dobila je zahvaljujući showu "In Search of the New Partridge Family" u kojem je pobijedila. Morala je glumiti, pjevati i plesati te se pokazala najboljom natjecateljicom. Iako se iz projekta nije izrodila serija kako je inicijalno planirano, Stone je u tom trenutku upoznala budućeg menadžera Douga Walda. Dobila je nekoliko manjih uloga u serijama, a prvi film joj je bio "Superbad" iz 2007. koji je snimila s Jonahom Hillom i Michaelom Cerom. Nakon uspješnice "Easy A" postala je poznata po crvenoj boji kose, a s "Crazy, Stupid, Love" i ljubavnom pričom s Ryanom Goslingom u istom filmu osvojila je srca publike. "The Amazing Spider-Man" iz 2012. bio joj je još jedna velika uloga, a nakon filma "La La Land" bilo je jasno da se etablirala kao jedna od najuspješnijih holivudskih glumica. Upravo za tu ulogu je dobila prvi Zlatni globus, ali i prvog Oscara za najbolju glumicu.

REUTERS/PIXSELL | Foto: Reuters/PIXSELL, Screenshot/L'Equpie

Emma Stone pojavila se u žanrovski različitim filmovima, od "Cruelle" do "Zombielanda". Film "Poor Things" joj je priskrbio nekoliko važnih nagrada, a osim u filmovima briljirala je i u TV serijama.

Što se privatnog života tiče, glumica je izrazito tajanstvena. Sa suprugom Daveom McCaryjem rijetko se pojavljuje u javnosti, a fotografije kćeri Louise nikada nije objavila. Iza sebe pak ima nekoliko veza koje su mediji spremno pratili.

S Teddyjem Geigerom je hodala od 2007. do 2009. godine. Pjevač koji se proslavio hitom "For You I Will (Confidence)" otkrio je 2017. da je transseksualac. Nakon njega ljubila je Kierana Culkina. Upoznali su se na setu filma "Paper Man" 2010. godine te su nekoliko mjeseci službeno bili par. Ostali su prijatelji i nakon prekida, a posljednjih godina često su se družili.

"Magic In The Moonlight" Premiere - New York | Foto: Dennis Van Tine/Press Association/PIXSELL

Na setu filma "The Amazing Spider-Man" upoznala je još jednu veliku ljubav, glumca Andrewa Garfielda. U filmu su glumili par, a iza kamera su se vrlo brzo spetljali. Često su skupa pohodili crvene tepihe i ljubakali se u javnosti, no u intervjuima nisu previše otkrivali o svojoj vezi.

- Razumijem interes za našom vezom, no potpuno mi se krivim čini pričati o bilo čemu što se događa unutar naša četiri zida - rekla je glumica jednom prilikom. Nakon četiri godine veze objavili su da se razilaze. I s Garfieldom je Stone ostala u prijateljskim odnosima, a paparazzi su ih često lovili zajedno. Uvijek su si bili podrška, a do danas se ništa po tom pitanju nije promijenilo.

Foto: Rocco Spaziani

Dave McCary danas je suprug Emme Stone. McCary inače radi kao producent emisije "Saturday Night Live". Spetljali su se 2017., a dvije godine kasnije su pale i zaruke. Poznato je da su pred oltar stali 2020. te da su dobili kćer, no o detaljima nikada nisu javno pričali.