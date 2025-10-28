Obavijesti

NOVA FRIZURA

Emma Stone otkrila razlog zbog kojeg je dugo skrivala svoj novi izgled: 'Bilo je jako zabavno...'

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 2 min
4
Foto: You Tube

Slavna glumica šokirala je svoje obožavatelje transformacijom koju je prošla za potrebe uloge u filmu 'Bugonia'. Sada je objasnila i zašto je toliko dugo čekala s otkrivanjem ove tajne

Poznata glumica Emma Stone u intervjuu za People otkrila je razlog zašto je dugo skrivala svoju novu frizuru koju je napravila za potrebe snimanja filma 'Bugonia'. Naime, kako bi odigrala jednu od glavnih uloga morala je obrijati svoju kosu, a da bi to sakrila od javnosti, često je nosila kape.

Ovaj film označava četvrtu suradnju ove glumice i redatelja Yorgosa Lanthimosa, a prije njega zajedno su snimili 'Uboga stvorenja'. Kao razlog skrivanja svog novog izgleda, Stone je navela kako je željela da gledatelji dožive iznenađenje kada prvi put gledaju 'Bugoniu', baš kao što su doživjeli kada su prvi put ugledali Bellu iz 'Ubogih stvorenja'.

Foto: You Tube

'Zato jer je jedna od izvrsnih stvari koje su se dogodile s 'Ubogim stvorenjima' bila ta da nitko nije vidio fotografije Bellinog izgleda, te zaista duge crne kose. Bilo je zabavno kada je izašao trailer za to, i bilo je kao, 'Vau!'. Lijepo je kada se otkrije kasnije', objasnila je glumica. Uz to, napomenula je kako sa seta nisu procurile nikakve namjerne ili spontane fotografije.

Nakon što je produkcija filma završila, Stone je zavoljela svoj novi izgled. Redatelj je ranije, na jednom događanju u vezi s filmom, istaknuo kako se na sam dan snimanja scene u kojoj se vidi njena obrijana glava glumica malo prepala te su zbog toga scenu trebali snimiti iz jednog pokušaja. prenio je IndieWire.

Foto: You Tube

Stone je objasnila kako se osjećala u tom trenutku istaknuvši kako je godinu i pol znala da će se morati ošišati na ćelavo. Budući da je ekipi trebalo nešto duže da postavi svu opremu za snimanje filma, glumicu je počela hvatati panika.

Majci poznate glumice 2009. godine dijagnosticiran je rak dojke, a zbog kemoterapije izgubila je kosu. Lanthimos je istaknuo kako je ta činjenica, uz razgovor, uspjela smiriti glumicu. 'Tako je to bilo jedno od najboljih iskustava u mom životu, vrlo oslobađajuće, i to je samo kosa. Mislila sam da će biti duža dosad, ali to je samo kosa!', dodala je Stone.

'Bugonia', čija se premijera treba održati za nekoliko dana, već je podigla mnogo prašine među obožavateljima. Film govori o direktorici farmaceutske tvrtke Michelle Fuller, koju glumi upravo Emma Stone, te pčelaru Teddyju, kojeg je utjelovio Jesse Plemons i koji je otima vjerujući da je vanzemaljka. Mnogi nisu mogli dočekati službeni početak prikazivanja filma pa su tako odlučili iskoristiti priliku da ga pogledaju ranije, za što su morali obrijati glave.

Fans with shaved heads sit in a cinema hall waiting for a free preview of Yorgos Lanthimos’s new film 'Bugonia', in California
Foto: Daniel Cole

