Danas kreću 35. Dani hrvatskog filma, evo što gledati u Karlovcu

Karlovac ponovno postaje domaćin hrvatske filmske scene. U Kinu Edison od 15. do 18. listopada održavaju se 35. Dani hrvatskog filma, nacionalni festival koji od 1992. godine okuplja domaće filmske autore i predstavlja najzanimljivija ostvarenja kratkometražnog i srednjometražnog filma. Ovogodišnje, jubilarno izdanje donosi 51 film u konkurenciji oblikovanoj iz rekordnih 209 prijavljenih djela, a uz natjecateljski program publiku očekuju i retrospektive s kojima broj prikazanih radova prelazi 120, kao i razgovori s autorima, profesionalni susreti i brojna druga događanja.

Filmski program počinje već u jutarnjim satima četvrtka 15. listopada. Najmlađi gledatelji moći će pogledati program Nove hrvatske animacije za djecu, dok segment Moderni klasici donosi izbor zapaženih kratkometražnih filmova novije hrvatske kinematografije, među kojima su Ciao mama Gorana Odvorčića, Kokoška Une Gunjak, Piknik Jure Pavlovića, Belladonna Dubravke Turić, Zvir Miroslava Sikavice i U plavetnilo Antonete Alamat Kusijanović.

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U nastavku dana program Iz povijesti DHF-a vraća se nagrađivanim naslovima iz festivalske prošlosti, dok projekcijska cjelina natjecateljskog programa Generacije od 17:30 sati donosi filmove Traje veliko finale Luke Galešića i Zaljev Paule Skelin. U Maloj dvorani Kina Edison u 16:30 sati na rasporedu je projekcijska cjelina Arhiva sjećanja, koja okuplja pet filmova različitih rodova, među kojima su Kupljena sjećanja Franka Dujmića, Idemo van? Doriana Milovića, Pozdrav iz Sekretarijata Ivana Ramljaka, Haustor – Treći svijet Dub 2025 Arsena Oremovića i Ovu sobu ostavite zakopanu Ive Kraljević.

Od 18 sati slijedi predstavljanje Smjernica za inkluzivne titlove u sklopu inicijative Film svima, a u 19 sati inkluzivna projekcija Filmaktiva sadrži djela Surogat, Žarko, razmazit ćeš dite! i Radije bih bila kamen.

Svečano otvorenje festivala održat će se u četvrtak u 20 sati, a bit će posvećeno Oktavijanu Miletiću, pioniru hrvatske kinematografije čijim je prvim filmskim radovima započela povijest domaćeg umjetničkog filma. U suradnji s Hrvatskom kinotekom Hrvatskog državnog arhiva i prema izboru višeg arhivista Juraja Kukoča, publika će vidjeti tri Miletićeve filmske parodije Sljedeći, molim, Nocturno i Zagreb u svjetlu velegrada. Projekcije će pratiti glazbene izvedbe uživo Lele i Joea Kaplowitza, a otvorenje će dodatno obilježiti nastupi Lucije Jelušić Šimatović, Ognjena Gravore i Borisa Dugi-Novačkog.

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Nakon svečane ceremonije slijedi projekcijska cjelina natjecateljskog programa Sazrijevanja, koja okuplja šest igranih i animiranih filmova: Tri live Stefana Koševića i Laure Vuksan, Buše Dalije Dozet, Gladno srce Nikoline Žabčić, Mačka se uvijek dočeka na noge Vedrana Husremovića, Rezonancija Sare Škrlec te Dobro je sve, dobro je sve, dobro je sve Rina Barbira. Nakon projekcija publika će imati priliku razgovarati s autorima, a prvi festivalski dan završit će koncertom trija Gorana Ilića.

Tijekom sljedećih dana Dani hrvatskog filma nastavljaju donositi presjek suvremene domaće produkcije, ali i programe koji iznova nude filmsku baštinu. Program Trendovi okuplja filmove koji istražuju aktualne teme i različite estetske pristupe, dok su retrospektivni programi posvećeni redateljima Ivanu Ramljaku i Zdenku Gašparoviću, a kroz program Iz arhivskih riznica predstavljaju se i dokumentarni filmovi Krste Papića, izbor studentskih radova Sveučilišta VERN' i prošireni film Automatofoni Tomislava Kobije iz arhive Hrvatskog filmskog saveza.

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Posebno mjesto u ovogodišnjem programu zauzima i sjećanje na nedavno preminulog redatelja i scenarista Zrinka Ogrestu, jednog od najvažnijih autora kinematografije neovisne Hrvatske i prvog pobjednika Dana hrvatskog filma. U subotu, 17. listopada, bit će prikazan njegov film Krhotine: kronika jednog nestajanja, uz razgovor posvećen njegovu životu, radu i dalekosežnom utjecaju na hrvatski film o kojem će govoriti Vinko Brešan, Ivan Maloča i Josip Grozdanić.

Uz projekcije, festival donosi i raznovrstan razgovorni, edukativni i profesionalni program. Tribina Psihijatrija i film: u potrazi za domom otvara prostor za razgovor o odnosu mentalnog zdravlja i filmskog prikazivanja, dok program Dokumentarna produkcija za televiziju okuplja producente, autore i predstavnike HRT-a i HAVC-a koji će predstaviti iskustva i izazove nezavisne dokumentarne produkcije. Susret Meet&Match povezuje javno čitanje scenarija s profesionalnim umrežavanjem, a posjetitelji će moći sudjelovati i u radionicama filmske kritike, predavanju o vizualnim efektima, predstavljanjima filmoloških knjiga i razgovorima filmskih kritičara. Program upotpunjuju filmski kviz, izložbena instalacija Listanje Pansinija i večernja druženja.

Ulaz na sve projekcije i događanja 35. Dana hrvatskog filma je besplatan.