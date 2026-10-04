Ksenija Pajić o snimanju novog filma: 'Vozila sam quad, letjela u propelercu, veslala, sjajno je'

Punom parom snima se novi film Mile Ostovića "Mala djeca piju mlijeko, a velika...". Nakon što je sve počelo u Kranjskoj Gori vikend prije, prošli je filmska ekipa sa snimanjem nastavila u Gackoj dolini, Kuterevu i Otočcu. Kako su nam ispričali, bilo je iznimno zabavno, ali i uspješno. Letjeli su tamo malim avionom, vozili se quadovima, bagijima, kajacima po rijeci Gackoj... sve u svemu, bilo je to vrlo dinamično snimanje.

- Meni je tamo bio prvi dan snimanja, a to mi je bilo najzabavnije snimanje u životu. Vozila sam se u propelercu, veslala, vozila quad, gledala medvjede u Kuterevu, sve je bilo baš sjajno. Poslužilo nas je i vrijeme, koje je bilo predivno. Naravno, cijelo vrijeme smo i radili, vjerujem kako će biti uspješno, a da će ovako dinamično biti i do kraja snimanja - rekla nam je Ksenija Pajić.

Foto: PROMO

Riječ je obiteljsko-tinejdžerskoj komediji, a uz glavnu ulogu sjajnog Filipa Juričića, u filmu igraju velike zvijezde hrvatskoga glumišta, poput Ksenije Pajić, Lare Nekić, Gorana Grgića, Arijane Čuline i Stojana Matavulja. Pridružile su im se i mlade nade, poput Roka Protića, Dijane Halilović, Margite Hrženjak, Tina Ožbolta te nova slovenska mlada glumica Tara Kuster, koja prvi put glumi na hrvatskom filmu.

- Namjerno sam se odlučio za kombinaciju iskusnih i mladih glumaca, a to je bilo i nužno jer je riječ o obiteljskoj komediji. Bilo je sjajno dosad na snimanjima, vjerujem da će tako i ostati - rekao nam je Mile Ostović, a s njim se slaže i Ksenija Pajić:

Foto: PROMO

- Dobra atmosfera preslika se i na film, to se osjeti. Tako će se, vjerujem, u našem slučaju vidjeti kako nam je na snimanju bilo ludo zabavno.

Bila je i "škakljiva" scena kad su Filip Juričić, koji igra oca Marija, te Ivano Ostojić, koji glumi sina Duju, u jednoj sceni upali u ledenu Gacku.

- Mislim da je bila negdje na osam stupnjeva Celzija. Bila je to nevjerojatna požrtvovnost dvaju glumaca, a nasreću, tu zahtjevnu scenu snimili su iz prve. Na kraju smo se počastili u pizzeriji Ruspante, u Kuterevu gledali medvjede i, iako smo bili vrlo umorni, svi smo bili i vrlo zadovoljni odrađenim - rekao nam je Mile Ostović.

Foto: PROMO

Redatelj je pozornost izazvao svojim filmom "Taxi ljubav", koji je premijeru imao prošlog rujna. "Radnja prati branitelja Jožu (Ljubomir Kerekeš), ranjenog u Domovinskom ratu, koji zbog PTSP-a ne može funkcionirati danju, pa radi noću kao taksist. Tijekom jedne noći prevozi četiri različita klijenta, a to dovodi do četiri priče koje otkrivaju slojeve njegove prošlosti i unutarnjih borbi, dok istodobno pokušava oprostiti i naći mir."

Nekima se tad nije svidjela tematika, nekima vjera.

- To je drama, nije nikakav vjerski film. To je put jednog ratnika koji ostavlja oružje iza sebe, kao i ratne strahote, te u ruke uzima vjeru i oprost, u figurativnom smislu, krunicu. Film je naslonjen na istinitu priču i na istinite događaje - rekao nam je tad Ostović.