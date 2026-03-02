Obavijesti

Danas kuha poduzetnica Romina: 'Voljela bih opuštenu, jednostavnu i lijepu večeru'

Foto: RTL

Počinje drugi tjedan ovosezonske 'Večere za 5', a prva u zagorskom tjednu kuha Romina Kovačec iz općine Petrovsko u blizini Krapine

Admiral

Prvi dan novog, zagorskog tjedna 'Večere za 5' za umirovljenice Mirjana i Anicu, video producenta Marija te sveučilišnog profesora Alberta kuhat će Romina Kovačec. Ekipu će ugostiti u svom domu u općini Petrovsko u blizini Krapine. Ova 46-godišnja majka četvero djece vrijedna je radnica i, osim što brine o domaćim životinjama, vrtu i održava imanje, ima i svoj OPG koji se bavi proizvodnjom sireva.

Foto: RTL

„Volim svoje Zagorje, volim ovo zelenilo i na kraju teškog radnog dana za nas nema ništa ljepše nego sjesti van, opustiti se, vjetar nas lijepo hladi, a mi presretni“, kaže vrijedna domaćica, koja u kuhinji prioritizira korištenje svojih domaćih proizvoda i dodaje: „Najviše inspiracije ipak dolazi iz sirane.“

Svojim gostima pripremit će je glavno jelo 'Veseli mlin', desert 'Slatko grijeh' te predjelo 'Bijela fantazija'. „Mora da je to nešto mliječno, masno, fino, ukusno“, komentirat će naziv predjela Mario.

Foto: RTL

„Neću biti kritičan, bit ću korektan, pravedan. Ako vidim da se tu stvarno radilo o ozbiljnom trudu, sigurno ću to nagraditi“, profesorski najavljuje kako će ocjenjivati sveučilišni profesor Albert.

„Voljela bi da je večera jednostavna, opuštena, lijepa, da se mi smijemo, da razgovaramo i usput da jedemo i da se nadopunjavamo uz to“, iskreno je podijelila svoja očekivanja od današnje večere domaćica.

