'Danas mogu biti s nekim tko je biseksualan. Razumijem ljubav'

Trebalo mi je 29 godina da shvatim ljubav. Imam prirodno urođenu emocionalnu inteligenciju pa nemam problem s tim. Razumijem koje emocije pokreću drugu stranu, ali obrasci su bili prejaki, kaže Nezirević

<p>Pjevačica te bivša kandidatkinja 'Big Brothera' i 'Gospodina Savršenog' <strong>Alena Nezirević</strong> (33), poznatija kao <strong>Anezi</strong>, ljetne dane provodi u Istri. Iako uživa na plaži i u prirodi, malo je 'ubila' vrijeme odgovaranjem na pitanja svojim pratiteljima na Instagramu. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Anezi odgovorila na 24 pitanja</strong></p><p>Bilo je tu svakakvih pitanja - o njezinoj karijeri, najdražoj pjesmi, ljubavnom životu, ali i onih pomalo škakljivih. Jedan od pratitelja pitao ju je bi li ikad bila u vezi s biseksualnom osobom. Anezi se nije ustručavala dati odgovor na to pitanje, čak je sve i objasnila.</p><p>- Prije 29 godina odgovorila bih ti 'ne'. Međutim, 29 godina mi je trebalo da shvatim ljubav. Imam prirodno urođenu emocionalnu inteligenciju koju sam puno razvijala pa nemam problem u ljubavi. Razumijem koje emocije pokreću drugu stranu, ali obrasci su bili prejaki - započela je Nezirević. </p><p>Dodala je kako nam takvo razmišljanje nameće okolina, a mnogi nisu niti svjesni. Tvrdi kako nam drugi nalažu s kim smijemo biti u vezi. </p><p>- Stvoriš si sto barijera, razmišljaš iz negacije, a ne afirmacije. Ne ideš za glavnim, a to je da postoji razlog zašto te Bog energetski spaja s tom nekom osobom. Razlog je neko iskustvo, koje može i ne mora biti važno i veliko, ali ljudi žive u obrascu i stvaraju si fikcije - napisala je Anezi pa zaključila:</p><p>- Ljudi se ne prepuštaju, već pokušavaju pobjeći od energija za koje razum kaže da ih ne smiju proživjeti. Ja bih danas bila sa biseksualnom osobom, da. </p><p>Reality zvijezda ne ustručava se govoriti o temama od kojih možda mnogi bježe. Kontroverzna Anezi nedavno je objavila i fotografije s nudističke plaže. Nije pokazala golo tijelo, ali se primijetilo kako ne nosi kupaći kostim. Ovo nije prvi put da je otišla okupati se i osunčati na takvu plažu.</p><p>- Još od malih nogu mama i tata su me vodili na Koversadu tako da je to meni u potpunosti normalno. Nudistima nije u glavi seks već spajanje s prirodom - objasnila je tad Anezi na svojem Instagram profilu.</p>