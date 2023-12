Danas se udaje Sandra Perković za trenera Edisa. Evo što kaže nekoliko sati prije vjenčanja...

Danas se udaje Sandra Perković (33). Uoči vjenčanja na Silvestrovo za trenera Edisa Elkasevića, dvostruka olimpijska prvakinja u bacanju diska, osvrnula se na 2023. godinu.

- Draga moja 2023., iako nisi bila moja najbolja, ali si bila moja najdraža i najteža sportska godina. Sport čine pobjede, ali do njih ne možeš doći bez poraza, njega čine konstantno učenje i želja za napretkom, on je zaista jedinstven, surov i poseban! Ovim putem želim se zahvaliti svima koji su po ne znam koji puta bili uz mene i cijeli moj tim! Bilo je to jedno ludo i nezaboravno, ponekad i teško putovanje, ali je došlo do kraja i spremna sam za neke nove priče, neke nove stranice sportske povijesti i za neka nova dokazivanja. A do tada, volim vas i doviđenja! - poručila je atletičarka.

Intimnija svadba

Njihovo vjenčanje bit će samo u krugu obitelji i najbližih prijatelja.

- Sandra Perković udat će se na Silvestrovo, a sa svojim uzvanicima na vjenčanju dočekat će i Novu 2024. godinu. Svadba će biti održana u Zagrebu, a odjenut će vjenčanicu njezine prijateljice i dizajnerice Aleksandre Dojčinović. Bit će to predivno vjenčanje, a neobično po tome što je upravo zakazano za doček Nove godine. Sandra je jako uzbuđena, a vjenčanje je isplanirala do najsitnijih detalja. Na svečanosti kao što je ova, pozvani su samo najuži krug obitelji i prijatelja - rekao je izvor za Večernji list.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

'Znam me najbolji i najgoru'

Bivši atletičar Edis, Sandrin je trener od 2013. godine, a par se upoznao kad je ona imala 15 godina. U ljubavnu su se romansu upustili koju godinu nakon toga. Od tada su nerazdvojni.

Foto: Instagram

- Tada nismo krenuli u neku ljubavnu romansu, ali s 21 godinu sam se ja nekako malo zaljubila u njega, on se zaljubio malo u mene. Tako je to nešto krenulo. Tada sam osvojila prvo olimpijsko zlato, počeli su ti neki veliki uspjesi. Još sam bila dijete, ne možeš se s 22 godine nositi s olimpijskim zlatom i ponašati kao što se ponašam danas kad sam zrela i odgovorna. Ti si mlad i lud, uzeo si olimpijsko zlato i partijao bi do jutra, onda imaš tu osobu koja je tu u tvom životu kad ti odrastaš. On me zna i najbolju i najgoru - ispričala je za IN magazin svojedobno.

'Hvala što si obrisao svaku suzu'

Perković nema problema s tim da na društvenim mrežama pokaže koliko joj partner znači, no ranije je detalje veze čuvala samo za sebe.

Foto: Instagram/Sandra Perković

- Hvala ti što si svaku moju bitku do kraja sa mnom odigrao, čak i onda kada ne bih pobijedila, učinio bi sve da se osjećam kao pobjednik! Hvala ti što si svaku moju suzu obrisao i što nikada nisi dozvolio da ni pola suze zbog tebe potekne - svojedobno je rekla o Edisu.

POGLEDAJTE VIDEO: