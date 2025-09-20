Danas slavi 91. rođendan: Sophia Loren žena je koja je prkosila svim očekivanjima

Sophia Loren, rođena kao Sofia Villani Scicolone 20. rujna 1934., nije samo glumica, ona je kulturni fenomen, simbol talijanske kinematografije i jedna od posljednjih živućih legendi zlatnog doba Hollywooda. Njezin život, obilježen nevjerojatnim usponom iz ratom razorenog siromaštva do svjetske slave, priča je o otpornosti, ambiciji i bezvremenskoj ljepoti koja i danas, u njezinu desetom desetljeću, ne blijedi.

Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija

Djetinjstvo Sophie Loren bilo je daleko od glamura. Odrasla je u siromašnim uvjetima u lučkom gradu Pozzuoliju pokraj Napulja, usred razaranja Drugog svjetskog rata. Glad je bila stalna prijetnja, a zračni napadi tjerali su njezinu obitelj u skloništa. Njezin otac, Riccardo Scicolone, odbio je oženiti njezinu majku Romildu Villani, ostavivši je da sama odgaja Sophiju i njezinu mlađu sestru Mariju. Upravo je majka, i sama neostvarena glumica, poticala Sophiju da sanja o boljem životu. Prekretnica se dogodila kada je 15-godišnja Sophia sudjelovala na natjecanju ljepote, gdje je osvojila titulu "Miss Elegancije". Iako nije pobijedila, zapela je za oko filmskom producentu Carlu Pontiju, 22 godine starijem od nje, koji će postati njezin mentor, suprug i životni oslonac.

Rođenje zvijezde: Oscar i Hollywood

Pod Pontijevim vodstvom, njezina karijera je krenula uzlaznom putanjom. U prvim filmovima pojavljivala se pod pseudonimom Sofia Lazzaro, jer se govorilo da je njezina ljepota toliko moćna da bi mogla "uskrsnuti Lazara iz mrtvih". Proboj je ostvarila u talijanskim filmovima poput 'Zlata Napulja' (1954.) redatelja Vittorija De Sice. Uskoro je uslijedio petogodišnji ugovor s Paramount Picturesom koji ju je odveo u Hollywood.

Ondje je glumila uz najveće zvijezde poput Caryja Granta, Franka Sinatre i Clarka Gablea. Ipak, uloga koja ju je zauvijek upisala u povijest bila je ona Cesire u De Sicinu filmu 'La Ciociara' ('Dvije žene', 1960.). Njezina potresna izvedba majke koja pokušava zaštititi kćer od ratnih strahota donijela joj je Oscara za najbolju glumicu. Time je postala prva osoba koja je osvojila tu prestižnu nagradu za ulogu na neengleskom jeziku.

Archival Entertainment | Foto: HA/The Hollywood Archive/PIXSELL/The Hollywood Archive/PIXSELL

Njezina partnerstva s Marcellom Mastroiannijem u filmovima kao što su 'Jučer, danas i sutra' (1963.) i 'Brak na talijanski način' (1964.), za koji je dobila drugu nominaciju za Oscara, postala su legendarna, a scena njezinog striptiza ostaje jedan od najpoznatijih trenutaka talijanske kinematografije.

Privatni život

Njezin privatni život bio je jednako dramatičan kao i njezini filmovi. Ljubavna priča s Carlom Pontijem bila je komplicirana jer je on već bio oženjen, a razvod u Italiji tada nije bio dopušten. Par se vjenčao preko posrednika u Meksiku 1957., što je u Italiji dovelo do optužbi za bigamiju. Brak im je poništen, a tek nakon što su oboje postali francuski državljani, uspjeli su se legalno vjenčati 1966. godine. Unatoč burnom početku i javnom udvaranju Caryja Granta, koji ju je i zaprosio, njihova je ljubav trajala sve do Pontijeve smrti 2007. godine. Zajedno su dobili dva sina, Carla Jr. i Edoarda. Osamdesetih godina Loren se svjesno povukla sa scene kako bi se posvetila obitelji. U tom razdoblju postala je i prva glumica koja je lansirala vlastiti parfem i liniju naočala. Njezin život nije bio bez kontroverzi; 1982. godine provela je 17 dana u zatvoru zbog utaje poreza. Godine 1999. Američki filmski institut uvrstio ju je među najveće ženske zvijezde u povijesti.

Foto: Keystone Pictures USA

Njezina ostavština nadilazi brojne nagrade, uključujući i počasnog Oscara za životno djelo 1991. godine. Sophia Loren simbol je snage i otpornosti, žena koja je prkosila svim očekivanjima. Od izgladnjele djevojčice iz Pozzuolija postala je besmrtna ikona čija je životna priča inspiracija generacijama. Njezin nedavni povratak u filmu 'Život ispred nas' (2020.), koji je režirao njezin sin Edoardo, još je jednom potvrdio da njezin talent i karizma ne poznaju godine. Sophia Loren ostaje dokaz da se snovi, uz nevjerojatnu snagu volje, doista mogu ostvariti.

