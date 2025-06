Daniel Brühl omiljeni je filmski negativac, a u Hrvatsku se brzo zaljubio: 'Stiže i moja obitelj!'

Daniel Brühl je u Hollywoodu itekako poznato ime, ali ovaj glumac njemačko-španjolskih korijena impresionira i s puno više od same filmske karijere. Osim što se sjajno snalazi u njemačkom, španjolskom, katalonskom, portugalskom i francuskom, očito je spreman ubaciti i hrvatski u svoj vokabular.

Foto: Profimedia/

- Prvi put sam u Hrvatskoj, ali baš sam pričao Miri kako imam puno prijatelja Hrvata, ali eto prvi put sam tu i koja bolja prilika od festivala. Znam koliko moj prijatelj Ruben voli Slano i festival pa ga nisam htio propustiti - rekao je Daniel za IN magazin.

On i Steve Buscemi su najveće zvijezde ovogodišnjeg Slano Film Days festivala, a za Brühla je ovaj dolazak idealan spoj posla i odmora.

Na pitanje što je sve čuo o Hrvatskoj od svojih prijatelja, kaže: ''Da je divno povijesno mjesto i baš zbog tih ljudi koje sam poznavao želio sam je i sam bolje upoznati. Namjeravam ostati duže jer bila bi šteta da ostanem samo par dana, dolazi i moja obitelj i pokušat ćemo vidjeti što više možemo, ali neće mi ovo biti posljednji put ovdje, moj blizak prijatelj je iz Zadra, želim otići do Splita, posjetiti što više mjesta, ali vjerojatno idući put''.

Slano: Počeo Slano Film Days festival | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Brühl je poznat po ulogama koje su sve samo ne jednostavne - često igra moralno kompleksne likove, pa i zlikovce, posebno one iz mračnijih razdoblja njemačke povijesti. Ipak, neke uloge je odlučno odbio.

- Ne želim biti ograničen zbog svog njemačkog podrijetla i jednog mračnog poglavlja u našoj povijesti, ne kažem da ne bih opet glumio takve likove, već sam to radio u prošlosti sa Quentinom Tarantinom gdje sam tumačio takvu ulogu ali u njegovoj verziji prošlosti koja je bila jako zanimljiva pa nisam mogao odbiti jer scenarij je bio tako dobar. Ali kad se radi o klišeiziranim njemačkim likovima onako kako nas stranci često vide a previše su plošni, onda me to ne zanima - istaknuo je glumac.

U svojoj bogatoj karijeri glumio je sve - od Nikija Laude i Karla Lagerfelda do marvelovskog zlikovca. Dok ga njemačka publika voli kao romantičnog junaka, Hollywood ga više voli u ulozi "onog lošeg".

Foto: Lisi Niesner

Je li mu zapravo gušt igrati takve mračne tipove?

- Ono zbog čega i nas glumce ali i publiku privlače takve priče jest zato što svi imamo mračnu stranu, kao ljudi no trudimo se sakriti je jer to nije nešto pozitivno otkriti je svijetu, ali i sebi, no istražiti tu mračnu stranu je uvijek veoma zanimljivo i oslobađajuće jer onda je ne morate toliko upražnjavati u stvarnom životu, barem se ja trudim tako, nego izbacite taj dio dok istražujete lik - otkrio je Brühl.

Supruga mu je psihijatrica pa se doima kao idealna osoba za takve razgovore.

- Ne smije biti moja psihijatrica jer to ne bi funkcioniralo, ali da, puno razgovaramo o poslu, to je veoma simbiotski proces jer gluma je uvelike srodna psihologiji. Čita sve scenarije koje prihvatim i daje mi svoje mišljenje i kad imam neka pitanja imam veoma profesionalnog savjetnika kod kuće što dobro dođe - rekao je glumac.

Foto: Profimedia/

Privatni život čuva za sebe, što je još jedna karakteristika koja ga čini izrazito europskim glumcem uz činjenicu da je kao poliglot glumio likove iz najmanje deset različitih kultura i nacionalnosti.

Otkrio je i je li zainteresiran za rad s nekom hrvatskom produkcijom.

- Definitivno, gdje god je dobra priča, nije mi važno odakle je, ne mora dolaziti iz Hollywooda, veliki sam fan europske kinematografije i smatram se veoma europskim, kao što ste rekli moja obitelj je odasvud, zato me jako zanima rad u Europi koju smatram domom zbog svojeg bogatstva raznolikosti - poručio je Brühl.