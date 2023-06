Daniel Popović govori o novom albumu, sinu i 'Džuli': S kilama sam sad okej, ali volim slatko

Nisam baš festivalski tip, ali to je jedina šansa za mene, jer mi glazbenici smo na margini društva. Svi govore o socijalnoj pravdi, no nitko se ne bavi kulturom. Cijela situacija me podsjeća na 'Titanic', kad glazbenici ostanu na brodu jer za njih nema mjesta na čamcu. Preostaje im jedino da sviraju, a to je najtužnije. No dobro, ja živim za glazbu, a ne od nje. To je ono najdivnije. Svi se mi trudimo ostaviti neki trag iza sebe, pa iz tog razloga idem na festival da ljudima dam do znanja da sam tu i da imam još nešto dati, govori nam pjevač Daniel Popović (67).

Levisice i bijele stare tenisice dobrodošle su u Vodicama i ove godine. Pedeset godina karijere i četrdeset godina od legendarne eurovizijske "Džuli", Popović će proslaviti s novim albumom, a pjesmu "Tijesan kaput" predstaviti u lipnju publici na CMC festivalu u Vodicama. Za album kaže da ga vraća na početak karijere, kad je 1972. godine na Titogradskom proljeću osvojio prvu nagradu s pjesmom ''Plači''.

- Nije bilo mjesta gdje nisam bio. Mnogi zaboravljaju da sam 16 godina svirao po Sovjetskom Savezu. Imao sam golemo iskustvo, ali kad sam se pojavio na Euroviziji, svi su mislili da sam anonimac. No meni je u Sovjetskom Savezu bilo normalno svirati pred 30.000 ljudi, a 1983. godine u Münchenu bilo je 3000 ljudi. No i to je velika odgovornost jer se u tri minute moraš dokazati. Šokirao sam se što su novine tad pisale o meni - prisjeća se Popović.

Dodaje kako je davno shvatio u kakvom se okruženju nalazi te se zbog toga odlučio vratiti počecima.

- S ovim albumom želim se prikazati u najsvjetlijem svjetlu. Najgore mi je kad me guraju u komercijalu. Nisam to ja. Po mami Belgijki volim anglosaksonsku muziku, a po tati Crnogorcu šansone. Kako kažu Slovenci: 'Ti si črn i beo'.

Voli nastupati, ali nekad mu je draže povući se u samoga sebe. No onda se sjeti što mu je tata znao reći.

- Sreo je čovjeka na cesti usred bijela dana koji je upalio svijeću. Kad ga je upitao zašto je upalio svijeću, on mu je odgovorio da traži ljude. Mislim da svaki čovjek mora imati istinskog prijatelja na kojeg se može osloniti - kaže Popović.

Vrijednosti koje je naučio od oca pokušava prenijeti i na sina, pjevača Sebastiana (35).

- Pokušavam, ali on već ima izgrađeni stil. Ne uplićem se u to. Svaki roditelj svom djetetu želi najbolje. Između nas nema tabu tema, ali ja sam tata, on je sin. Nije mi prijatelj. Imamo dobar odnos, ali zna me kritizirati. No ja napravim po svome - smije se pjevač.

Pjesma ''Tijesni kaput'', koju će izvesti na festivalu, ima snažnu poruku, tvrdi Popović.

- Svi se ponekad osjećamo tijesno u vlastitoj koži. Nismo uvijek ekstrovertni prema svijetu. Svi su malo zatvoreni i povučeni u sebe. Čovjek se osjeća tijesno, ne može ništa promijeniti te zbog ratova i kriza ne može dati svoj doprinos. Sve je manje empatije u društvu. Ljudi se ne obaziru na tuđu nesreću, a trebamo se povezati - kaže pjevač.

Prije nekoliko mjeseci promijenio je imidž. Bivši seks-simbol Jugoslavije, koji je desetljećima nosio prepoznatljivu crnu zalizanu kosu, mnoge je iznenadio s dužom plavkastom popeglanom kosom. Kosu mu je sad malo tamnija, no kilograme koje je izgubio nije povratio, iako slatko obožava.

- Jedno vrijeme sam se povukao, radio sam kao studijski glazbenik. Imao sam tad više kila, no to mi nije bilo bitno. Po mami sam Belgijac pa obožavam jesti čokoladu. Volim slatko. Belgija ima super deserte. S kilama sam sad okej - kaže pjevač.

Skidanje kilograma nije mu predstavljalo veliki problem.

- Hodao sam i vježbao primjereno svojim godinama. Zadovoljan sam postignućem - rekao nam je ranije.

Plava ili crna kosa, deblji ili tanji, Daniela na ulici ili u kafiću uvijek prepoznaju.

- Možda se malo premišljaju jesam li to ja ili ne. Onda viknu: 'Džuli', a ja se okrenem s osmijehom i mahnem im.

