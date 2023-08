Daniel Popović otkrio: Imam tri braka iza sebe i četvero djece. Jednu bivšu sam čak i tužio...

Glazbenik Daniel Popović (67) progovorio je o svojim bivšim suprugama i odnosu s njegovom djecom. U razgovoru za Kurir priznao je kako s jednom bivšom nema nikakav odnos, a njegov sin ne želi imati kontakt s njim.

- Iza sebe imam tri braka i četvero djece. Sada živim s četvrtom suprugom Aleksandrom, s kojom nemam djecu. Nije nam bilo suđeno. Shvatili smo da je bolje da se posvetimo sebi, da pronađemo nešto što nas ispunjava i uživamo u životu - započeo je glazbenik koji je s Aleksandrom u braku od 2006. godine.

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

- S prvom ženom Majom imam kćer Anamariju. Maja i ja smo u dobrim odnosima, ali rijetko se čujemo jer svatko vodi svoj život. S drugom suprugom, Sanjom, imam sina Sebastijana i kćer Isabellu. Nas dvoje smo u dobrim odnosima, poštujemo se - rekao je Danijel.

Iako je s dvije bivše ostao u dobrim odnosima, jednu je odlučio tužiti.

- S trećom, Sandrom, imam sina Dominika. Nas dvoje smo u katastrofalnim odnosima. Napravila mi je ogromne probleme. To je prva osoba koju sam tužio jer ne prestaje iznositi laži o meni. Izjavljuje da sam registrirani obiteljski nasilnik. To nije istina. Poslao sam medijima dokument koji dokazuje to da je ona bila nasilna - otkrio je Danijel.

Foto: Slaven Branislav Babić/PIXSELL

Kako kaže, s kćeri Anamarijom nije u kontaktu, ali mu njena majka prenosi kako je. Isabella i Sebastian u dobrim su odnosima s ocem, a s Dominikom nema nikakav kontakt.

- Što se tiče Dominika, nemamo nikakav kontakt i žao mi je zbog toga. On sluša svoju majku i vjeruje da je sve što ona govori istina. Nadam da će nekada poslušati i moju stranu priče - rekao je.

POGLEDAJTE 24 PITANJA S LIDIJOM BAČIĆ I OTKRIJTE S KIME ŽELI DUET: