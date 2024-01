Daniel Popović prisjetio se Džuli i Eurosonga pa poručio Breni: 'Žao mi je, ali bio sam bolji...'

U Special Happy Showu gostovao je Daniel Popović (68), koji je pjesmom Džuli davne 1983. osvojio četvrto mjesto na Euroviziji. U München, radi tada gotovo anonimnog pjevača iz Crne Gore, nisu otišli favoriti bivše države Mišo Kovač i Lepa Brena koja je Popoviću radi pobjede 'servirala osvetu'.

Brenina 'osveta' dogodila se kada ga je pozvala da bude u spotu za njezin hit 'Jugoslovenka'.

Foto: PROMO

- To nikada neću zaboraviti, snimanje spota za pjesmu Jugoslavenka. Bila je to ‘osveta malog Kineza’, oni su me malim helikopterom odveli na Durmitor i tamo su me spustili, rekli - mi samo preletimo, a ti maši i to je to. Međutim njih nije bilo tri sata, ja računam tu sam u divljini, tu su i vukovi i medvjedi, šćućurio sam se ispod nekog kamena, čekao hoće li se oni uopće pojaviti, vratiti - započeo je svoju priču Daniel.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Nakon tri sata, ja sam naravno od sreće kada sam video helikopter mahao, rekli su mi da sam baš dobro odglumio… Da osveta bude još bolja su me spuštali niz litice, padine Crne Gore…Ja sam se tada nauživao straha…Nikada više me nitko nije nagovorio da uđem u helikopter…ona je kasnije u nekoj emisiji priznala da je to bila osveta...Breno, nisi otišla, žao mi je, bio sam bolji! - prisjetio se pjevač.

Foto: PROMO

Popović je Jugoslaviju na Eurosongu predstavio pjesmom 'Džuli', koja je od njega napravila milijunaša. Također je otkrio tko je zapravo bila Džuli.

- Džuli je bila jedna lijepa djevojka.Za čudo su mi tada prišli njezini roditelji i rekli da se sviđam njihovoj kćeri da ja imam njihovu dozvolu da se mogu s njom zabavljati. To je bilo dosta čudno pogotovo jer su oni došli iz Njemačke, u ono vrijeme ja sam bio klinac od 17 godina, ali to mi je tada bila čast, jer su vidjeli da sam ok, da sam dobar dečko. Tako smo se upoznali, zvala se Angela, jedna divna, krasna, lijepa djevojka. Zapravo Angela je bilo teško pjevati pa je tako postala Džuli - ispričao je.