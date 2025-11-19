Obavijesti

Show

Komentari 0
NOVA ERA

Daniel Radcliffe pružio podršku novom Harryju: 'Nadam se da ćeš se zabavljati više nego ja!'

Piše Franka Bučar,
Čitanje članka: 1 min
Daniel Radcliffe pružio podršku novom Harryju: 'Nadam se da ćeš se zabavljati više nego ja!'
3
Foto: Ian West/ PRESS ASSOCIATION

Daniel Radcliffe otkrio je da je osobno pisao dječaku koji preuzima ulogu Harryja Pottera u novoj HBO-ovoj seriji. Mladi glumac mu je poslao dirljiv odgovor

Daniel Radcliffe poslao je pismo novom Harryju Potteru i dobio odgovor koji ga je potpuno raznježio. O tome je prvi put progovorio u emisiji 'Good Morning America', gdje je otkrio da je nakon objave nove HBO-ove glumačke postave odmah poželio pružiti podršku dječaku koji preuzima njegov legendarni plašt.

LEGENDARNI SERIJAL FOTO Harry Potter promijenio im je život, pogledajte kako sada izgledaju zvijezde filmova
FOTO Harry Potter promijenio im je život, pogledajte kako sada izgledaju zvijezde filmova

Dominic McLaughlin bit će novi Harry u HBO-ovoj seriji, uz Arabellu Stanton kao Hermionu i Alastaira Stouta kao Rona.  Radcliffe je i dalje najprepoznatljivije lice čitavog čarobnjačkog svijeta, ali tvrdi da nije očekivao da će mu se novi glumac javiti. 

- Znao sam nekoliko ljudi na projektu pa sam mu jednostavno pisao. A on mi je poslao predivnu poruku natrag - rekao je Radcliffe.

London: Poznati dolaze na premijeru filma Swiss Army Man and Imperium
Foto: Ian West/ PRESS ASSOCIATION

Dodao je kako ne želi stvarati pritisak mladim glumcima, ali želi da se lijepo provedu na setu.

- Nadam se da će se zabavljati još više nego ja. Kad vidim njihove fotografije, samo ih želim zagrliti. Toliko su mali! Nevjerojatno mi je da sam i ja to radio u tim godinama - rekao je Daniel.

JACK P. SHEPHERD Ovaj glumac zamalo je postao Harry Potter: 'Film bi bio skroz drugačiji, ne bi to bilo isto'
Ovaj glumac zamalo je postao Harry Potter: 'Film bi bio skroz drugačiji, ne bi to bilo isto'

Uz glavnu trojku, nova televizijska verzija Harryja Pottera okupila je cijelu generaciju mladih glumaca. Lox Pratt preuzima ulogu Draca Malfoya, Alessia Leoni glumit će Parvati Patil, Lee Earley Seamusa Finnigana, Rory Wilmot Nevillea Longbottoma, a Amos Kitson bit će Dudley Dursley.

Studios Leavesden u Engleskoj, gdje se snima nova Harry Potter serija, uredio je posebne učionice i školsku zonu za mlade glumce. Budući da će se serija snimati gotovo deset godina, mladi glumci moći će redovito pohađati nastavu izravno u studiju kako ne bi zaostajali u školovanju.

Premijera nove verzije Harry Potter serijala očekuje se 2027. godine na HBO-u i HBO Maxu.

Foto: Promo/HBO

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Meri Goldašić: Da, razvodim se!
KRAJ BRAKA

Meri Goldašić: Da, razvodim se!

Influencerica je na svojim društvenim mrežama objasnila kako do razvoda nije došlo zbog 'jedne velike stvari', nego 'puno malih trenutaka'...
FOTO Svi su gledali u nauljene noge naše misice. Kasnije izašla u zelenoj tanga kombinaciji!
LIJEPA LAURA

FOTO Svi su gledali u nauljene noge naše misice. Kasnije izašla u zelenoj tanga kombinaciji!

U sklopu izbora za Miss Universe, kandidatkinje za prestižnu titulu prošetale su pistom u nacionalnim kostimima. Među njima je bila i hrvatska predstavnica koja je oduševila u kreaciji domaćeg dizajnera, a kasnije i u bikiniju...
Meri Goldašić se razvodi. Evo kako se mijenjala. Smršavjela je, imala je estetske zahvate...
POZNATA INFLUENCERICA

Meri Goldašić se razvodi. Evo kako se mijenjala. Smršavjela je, imala je estetske zahvate...

Popularna influencerica Meri Goldašić (31) je potvrdila da se razvodi. Javnost ju je upoznala u showu 'MasterChef', gdje je pokazala svoje kulinarske sposobnosti, a od tada je prilično promijenila

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025