Daniel Radcliffe pružio podršku novom Harryju: 'Nadam se da ćeš se zabavljati više nego ja!'

Daniel Radcliffe poslao je pismo novom Harryju Potteru i dobio odgovor koji ga je potpuno raznježio. O tome je prvi put progovorio u emisiji 'Good Morning America', gdje je otkrio da je nakon objave nove HBO-ove glumačke postave odmah poželio pružiti podršku dječaku koji preuzima njegov legendarni plašt.

Dominic McLaughlin bit će novi Harry u HBO-ovoj seriji, uz Arabellu Stanton kao Hermionu i Alastaira Stouta kao Rona. Radcliffe je i dalje najprepoznatljivije lice čitavog čarobnjačkog svijeta, ali tvrdi da nije očekivao da će mu se novi glumac javiti.

- Znao sam nekoliko ljudi na projektu pa sam mu jednostavno pisao. A on mi je poslao predivnu poruku natrag - rekao je Radcliffe.

Dodao je kako ne želi stvarati pritisak mladim glumcima, ali želi da se lijepo provedu na setu.

- Nadam se da će se zabavljati još više nego ja. Kad vidim njihove fotografije, samo ih želim zagrliti. Toliko su mali! Nevjerojatno mi je da sam i ja to radio u tim godinama - rekao je Daniel.

Uz glavnu trojku, nova televizijska verzija Harryja Pottera okupila je cijelu generaciju mladih glumaca. Lox Pratt preuzima ulogu Draca Malfoya, Alessia Leoni glumit će Parvati Patil, Lee Earley Seamusa Finnigana, Rory Wilmot Nevillea Longbottoma, a Amos Kitson bit će Dudley Dursley.

Studios Leavesden u Engleskoj, gdje se snima nova Harry Potter serija, uredio je posebne učionice i školsku zonu za mlade glumce. Budući da će se serija snimati gotovo deset godina, mladi glumci moći će redovito pohađati nastavu izravno u studiju kako ne bi zaostajali u školovanju.

Premijera nove verzije Harry Potter serijala očekuje se 2027. godine na HBO-u i HBO Maxu.

