FOTO Harry Potter promijenio im je život, pogledajte kako sada izgledaju zvijezde filmova

Osam filmova, stotine sjajnih glumaca i jedna priča o mladom čarobnjaku koji je predodređen da zaustavi najjaču silu u svijetu čarobnjaka. Harry Potter je i skoro četvrt stoljeća nakon prvog filma jednako popularan i dan danas. Premijera prvog filma iz serijala bila je 16. studenoga 2001. godine.
Prva knjiga o čarobnjaku i svijetu magije - 'Harry Potter i kamen mudraca' autorice J.K. Rowling izašla je 26. lipnja 1997. Četiri godine kasnije likovi su dobili svoja prepoznatljiva lica - Daniel Radcliffe, tadašnji 12-godišnjak, utjelovio je Harryja Pottera, 11-godišnja Emma Watson glumila je Hermionu Granger, a 13-godišnji Rupert Grint glumio je Ronalda Weasleyja. | Foto: Stefan Rousseau/PRESS ASSOCIATIO
