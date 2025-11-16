FOTO Harry Potter promijenio im je život, pogledajte kako sada izgledaju zvijezde filmova

Osam filmova, stotine sjajnih glumaca i jedna priča o mladom čarobnjaku koji je predodređen da zaustavi najjaču silu u svijetu čarobnjaka. Harry Potter je i skoro četvrt stoljeća nakon prvog filma jednako popularan i dan danas. Premijera prvog filma iz serijala bila je 16. studenoga 2001. godine.
Prva knjiga o čarobnjaku i svijetu magije - 'Harry Potter i kamen mudraca' autorice J.K. Rowling izašla je 26. lipnja 1997. Četiri godine kasnije likovi su dobili svoja prepoznatljiva lica - Daniel Radcliffe, tadašnji 12-godišnjak, utjelovio je Harryja Pottera, 11-godišnja Emma Watson glumila je Hermionu Granger, a 13-godišnji Rupert Grint glumio je Ronalda Weasleyja.
Osam filmova o Harryju Potteru i družini lansiralo ih je među zvijezde.
Prvi film, "Harry Potter i kamen mudraca" premijeru je imao 16. studenoga 2001. godine.
Posljednji, osmi nastavak, snimljen je 2011. Riječ je o 'Darovima smrti, 2. dio'.
Daniel Radcliffe danas ima 36 godina, a nakon filmova o čarobnjaku nastavio se baviti glumom. Bio je na kazališnim daskama, ali i na filmskom platnu.
Pojavio se u filmu 'Now You See Me 2', a glumio je i uz Sandru Bullock i Channinga Tatuma u 'Izgubljenom gradu'. U travnju 2023. dobio je dijete s Erin Darke, s kojom je od 2012. u vezi.
Radcliffe je oduševio publiku i struku mjuziklom "Merrily We Roll Along", koji će ove godine dobiti i film. Priprema se za povratak na Broadway u veljači iduće godine, a pred njim je nekoliko filmskih i televizijskih projekata koji su već najavljeni za iduću godinu.
Emma Watson dobila je ulogu Hermione u trećem razredu osnovne škole. Za tu je konkurenciju bilo još 1500 djevojčica. Fanovi su je nakon serijala gledali u filmovima 'The Perks od Being a Wallflower', 'Noah' i 'Bling Ring'.
Uz glumačku karijeru, Emma se zalaže i za jednakost ženskih prava, ali i muških. Posljednji glumački angažman imala je 2019. u filmu 'Male žene.'
U intervjuu je otkrila kako se više od pet godina nije pojavila ni u jednom filmu jer nije "bila sretna" s glumačkom profesijom te se "osjećala zatočenom". Posljednjih se godina bavi aktivizmom, a završila je i fakultet te ima diplomu sa Sveučilišta Brown. Glumu nije odbacila, a planira joj se vratiti u narednom periodu.
Rupert Grint utjelovio je Rona Weasleyja, Harryjevog najboljeg prijatelja. Na početku snimanja imao je 11 godina, a prije toga je glumio u školskim predstavama i dramskoj skupini.
S Georgijom Groome ima dvije kćeri. Pojavio se u još nekoliko filmova i serija, no više nije doživio takav uspjeh.
Grint se ove godine pojavio u spotu Eda Sheerana za pjesmu "A little more".
Toma Feltona je uloga prepotentnog i razmaženog Dracoa Malfoya proslavila. Ipak, Tom ne gaji imidž s početka karijere. Nema više plavu kosu, a u slobodno vrijeme bavi se glazbom.
Glumački uspjeh više nije ponovio, a najčešće ga se viđa u sporednim ulogama.
Felton je s kolegicom Jade Oliviom Gordon hodao od 2008. do 2016. godine. Ona je u posljednjem filmu iz serijala o Harryju Potteru utjelovila suprugu njegova lika Malfoyja, Astoriju Greengrass.
Bonnie Wright u filmu je utjelovila crvenokosu Ronovu sestru, Ginny. Ona i Harry se na kraju filma vjenčaju i dobio djecu.
Bonnie je danas redateljica i producentica. Uz to, uspješan je model. U braku je sa Andrewom Lococom, a imaju i sina.
Matthew Lewisa se fanovi sjećaju kao bucmastog Nevillea. U filmovima je nosio lažne zube, dva broja prevelike cipele te proteze iza ušiju.
Danas Lewis niti približno ne nalikuje tom zbunjenom Nevilleu. Gluma mu više nije primarna, bavi se modelingom i postao je zaštitno lice nekoliko brendova. U braku je s Angelom Jones.
Jason Isaacs utjelovio je zloglasnog Luciusa Malfoyja, Dracovog oca.
Jedna od posljednjih zapaženijih uloga bila mu je ona u popularnoj seriji 'Bijeli lotus'.
Blizanci James i Oliver Phelps u sagi o malom čarobnjaku tumačili su Freda i Georgea Weasleya. Kada su došli na audiciju za prvi nastavak imali su samo 14 godina, a to su učinili samo kako bi mogli izostati jedan dan iz škole.
U filmovima o Harryju Potteru glumili su također blizance, a zbog uloge su morali bojati kosu u crvenkasto narednih deset godina. James tvrdi da je to bila karma.
Evanna Lynch utjelovila je u serijalu Lunu, neobičnu djevojku za koju su svi mislili da bi trebala biti Harryjeva cura.
Ona je rekla da su joj filmovi obilježili život, a zanimljivo je da je upravo tih godina ime Luna ponovno ušlo u modu.
Dobročudnog Hagrida utjelovio je Robbie Coltrane. Ipak, bolest je bila jača, glumac je preminuo u listopadu 2022.
Filmska slava nije ga promijenila, živio je u brdima izvan Glasgowa, skromno u iznajmljenoj štali.
Legendarnog Dumbledorea utjelovio je Michael Gambon. U 83. godini života umro je od upale pluća u srpnju 2023.
Michael je imao karijeru dugu 60 godina, a započeo ju je uz Laurencea Oliviera, kao jedan od originalnih članova Kraljevskog nacionalnog kazališta.
Omiljeni holivudski glumac Ralph Fiennes utjelovio je Harryjevog neprijatelja, Lorda Voldemorta.
Imidž je totalno promijenio, a pratiteljima se pohvalio zavidnim tijelom u sedmom desetljeću života.
Alan Rickman utjelovio je Severusa Snapea, lika kojeg mnogi fanovi nisu voljeli zbog strogoće spram Harryja.
Ipak, do kraja serijala svi su ga zavoljeli. Preminuo je 14. siječnja 2016., a poznat je po ulozi Hansa Grubera u 'Umri muški'.
Posljednjih mjeseci se pisalo o svađi između autorice knjiga o Harryju Potteru, J.K. Rowling, i glumice Emme Watson. Watson podržava prava transrodnih osoba, dok je Rowling javno komentirala svoja stajališta o toj temi. Glumica je kasnije istaknula kako će uvijek imati poštovanja prema autorici serijala koji ju je proslavio, a Rowling joj je na to oštro odgovorila.
