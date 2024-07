Daniela Gračan: 'Za srebrni pir od Pape smo dobili blagoslov'

Bila sam prilično trudna kad smo se vjenčali prije 25 godina, prisjeća se Daniela Gračan (55). Kraljica svijeta tad nije mogla predugo tulumariti sa suprugom Nenadom Gračanom.

- Nasreću, na srebrnom piru smo sve to nadoknadili. Zabava je trajala iza pet ujutro - govori nam nasmijano.

Foto: Privatni album

Foto: Privatni album

Bivša misica i izbornik ženske nogometne reprezentacije obnovili su zavjete na 25. godinu braka. Ceremonija je bila u crkvi u kojoj su se i vjenčali, ali to im nije bio prvotni plan. Kao i kroz sve ove sretne bračne godine, na njihove odluke najviše utječe nogomet.

- Nismo imali dovoljno vremena za organizaciju jer smo čekali što će biti s plasmanom Hrvatske na Europskom prvenstvu. Sve je ovisilo o tome. Nažalost, ispali smo pa smo s organizacijom počeli u posljednji čas - kaže Daniela pa dodaje:

- Naš prvotni plan bio je obnoviti zavjete u Vatikanu. To je bila moja želja. Htjela sam da preskočimo slavlje i da idemo kod Pape. Bilo je sve organizirano, no zbog prvenstva smo to odgodili.

Foto: Privatni album

Nasreću, Papa ih nije zaboravio. Među brojnim darovima od 50 uzvanika jedan se posebno isticao.

- Dobili smo pisani blagoslov od pape Franje. To je stvarno posebno - razdragano kaže Daniela.

Na ceremoniju su pozvali samo najbliže, tako da je i obitelj bila uključena u organizaciju. Kći Ema napravila je svadbenu tortu od sedam katova, Alma je svirala violinu u crkvi, a Nenadova unuka bila je zadužena za nošenje prstenja.

Foto: Privatni album

- Pokušala sam reinkarnirati nešto što smo imali prije 25 godina na vjenčanju. Mi smo tad puštali golubove, koji su bili na nekakvom gnijezdu, koje sam sačuvala. I onda sam ga iskoristila kao jastučić za prstenje koje je nosila Nenadova unuka. Ostale djevojčice su bile zadužene za latice i konfete, koje sam sama izradila - priča nam bivša misica.

Daniela najviše zasluga pripisuje prijatelju Anti Jurkoviću, cvjećaru poznatih Hrvatica.

- On se ponudio urediti salu i on mi je izabrao haljinu. Haljina je iz Salona vjenčanica Nikolina u Zagrebu. Pomalo je neobična, a prvi put sam je vidjela dan prije odlaska u crkvu.

Izbornik Nenad se nije puno zamarao oko odijela.

- Trebao je izabrati između plavog ili crnog. Da je mene poslušao, nosio bi crno - dodaje Kraljica svijeta.

Prije 25 godina na svadbi su pjevali hitove ''Najdraža Rijeko'', jer je Nenad tad bio trener NK Rijeke, i ''Ribare'' od pokojnog Vinka Coce. ''Ave Mariju'' im je pjevala ista operna pjevačica kao i prije 25 godina.

- Sad smo plesali na 'Jedan život malo je', a posebna gošća bila je Alka Vuica, ona nam je otpjevala nekoliko pjesama - ispričala nam je Daniela.

Foto: Instagram