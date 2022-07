Danijela Dvornik (55) na Braču se šeta u kratkim hlačicama

Može se i u 55-oj, napisala je Danijela Dvornik, koja ljetuje na otoku Braču. S njome su dosad bile unuke Balie Dee i Lumi Wren, a sad im se pridružila i Danijelina kći Ella Dvornik Pearce (30).

Danijela je objavila nekoliko fotografija i videa pa pokazala kako s djevojčicama uživa na plaži i zajedničkoj večeri. U prvi plan ipak je došla njezina vitka linija nakon što je pozirala u traper hlačicama. Danijela redovito vježba i otkako to radi, ističe, osjeća se puno bolje.

- Vježbanje je sastavni dio mog života. Ne toliko zbog skidanja kilograma ili izgleda (iako je i to važno) koliko zbog samog osjećaja. Ja ustajem iz kreveta kao da imam 18 godina, ne bole me kosti, nemam problema s fleksibilnošću, menopauzu nisam ni osjetila, neke najbolje ideje došle su mi dok sam vježbala, a i neke od najboljih odluka donijela sam negdje u hodanju ili trčanju po prirodi - napisala je jednom prilikom Danijela.

Vježba tri puta tjedno s trenerom i tri puta samostalno. Efekt i rezultat bio bi još i bolji, napominje, kada bi bila discipliniranija po pitanju prehrane. Danijeli je nedavno 'prekipjelo' zbog stalnih prozivanja na društvenim mrežama pa je odbrusila pratiteljima:

Ne prođe ni dan, a da netko ne prokomentira kako sam 'nitko i ništa, žena od Dina Dvornika'. Kao da mi je on dao indentitet, život i svrhu postojanja. (jer tako je to ovde, Što je žena bez muža?) Kao da života prije njega nisam imala, kao da ja nemam svoje talente i svoje želje i snove. Samo što sam ja sve to u jednom trenutku stavila na 'čekanje', jer život je tako htio. Učinila sam to iz ljubavi, a ne iz kalkulacije. Da je bilo iz kalkulacije, bilo bi drugačije. Dino je to znao.

