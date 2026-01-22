Obavijesti

Što će se događati u serijama i sapunicama u četvrtak? Katini osjećaji postaju sve snažniji...

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: RTL

Doznajte što vas očekuje ovog četvrtka 22. siječnja u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', 'Daleki grad', 'Tajne prošlosti', 'Cacau'...

Admiral

Divlje pčele

RTL 20:15

Jakov prihvaća Teodorine uvjete. Katini osjećaji prema Domazetu postaju sve snažniji. Badurina se sprema razotkriti Domazeta. Ante podsjeća Rajku na njihovu staru tajnu. Cvita je sad na meti ne samo Mirjane nego i drugih ukućana. Luce mora odlučiti kako će nastaviti život nakon što je doznala istinu o Krsti. Slučajan susret Zore i Nikole otkrit će Zorine prave osjećaje. Odluka o razvlaštenju je stigla u Vrilo, no Kate je spremna boriti se do samoga kraja.

La Promesa 

HRT1 13:20

María Fernández poludi kad otkrije da će Samuela ekskomunicirati. Catalina i Adriano slože se da će dopustiti da Lisandro bude kum njihove djece.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Ruzek od mentora traži pomoć u slučaju razbijanja organiziranoga kriminala. Voight i Burgess misle da je zbog nedavnih financijskih problema mentor izgubio fokus na posao.

Tajne prošlosti

NOVA TV 16:30

Serhat konačno dobije priliku ostati s Berrak nasamo. Iz njega izlazi bijes i poniženje. Dolazi pitanje koje sve određuje: Tko je Kaderin otac?

Daleki grad

NOVA TV 20:20

Ecmel s Demirem kuje plan osvete. Želi uništiti Cihana tako da njegovu veliku pošiljku pretvori u krvavu zamku: jandarma će doći, ljudi infiltrirani među njih otvorit će vatru, a Cihan će biti označen kao onaj koji je pucao na državne snage.

Cacau

HRT1 12:30

Tiradentes se iznenadi kad sazna da se Anita ne vraća s njim u Brazil. Sal dobije nalaz DNK testa koji su napravili Tiago i Marquinho. Rui očajava jer je Simone saznala za njegovo vjenčanje s njom.

