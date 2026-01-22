Obavijesti

Show

Komentari 0
NAPETA EPIZODA

Što će biti u seriji Divlje pčele: Katarina i Zora odlaze iz Vrila?

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Što će biti u seriji Divlje pčele: Katarina i Zora odlaze iz Vrila?
8
Foto: rtl

U četvrtak 22. siječnja gledatelji mogu uživati u novoj epizodi RTL-ove serije 'Divlje pčele'. U nastavku pročitajte što će se sve događati u njoj...

Admiral

Teodora se vraća kući nakon teškog razgovora s Jakovom, a Ivica shvaća da nije sve u redu. Čavka poručuje Domazetu da dođe kod Ante Vukasa na dogovor, a Rajka stiže kod Kate u posjetu i otkriva joj da zna sve o Divni i Ivici te Katinoj ljubavnoj priči s Jakovom. Zora osjeća veliku grižnju savjesti i ne želi se družiti sa Cvitom. Primjećuje da je i Nikola u čudnom raspoloženju, no ne sluti što se dogodilo.

Foto: rtl

Katarina kaže Zori da je donijela odluku - sve prodati i napustiti Vrilo! Iako tužna, Zora kaže da odlazi s njom.

Jakov je utučen zbog svega što se događa, a Domazet je u pijanstvu iskren prema Badurini pa mu kaže da je najbolji čovjek kojeg je u životu sreo. Teodora se ne osjeća dobro, pada u nesvijest, a Ivica je u panici pa šalje Jakova po babu Ljubu. Teodora je trudna?

DNEVNI PREGLED Što će se događati u serijama i sapunicama u četvrtak? Katini osjećaji postaju sve snažniji...
Što će se događati u serijama i sapunicama u četvrtak? Katini osjećaji postaju sve snažniji...

U kavanu dolazi mlada žena i traži Krstu, govoreći da mu je zaručnica. Domazet se nalazi s Vukasima, a u štali mu Čavka odmah prijeti pištoljem. Uskoro im Domazet otkriva da ima skriveno oružje.

Foto: rtl
LIJEPA GLUMICA OSVOJILA PUBLIKU FOTO Tko je Lidija Kordić? Glumi Zoru u hit seriji 'Divlje pčele'
FOTO Tko je Lidija Kordić? Glumi Zoru u hit seriji 'Divlje pčele'

'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Kolinda se okupala na Antarktici, pogledajte skok u ledenu vodu: Jedan, dva, tri!
TRENUTAK ZA PAMĆENJE

FOTO Kolinda se okupala na Antarktici, pogledajte skok u ledenu vodu: Jedan, dva, tri!

Bivša predsjednica RH javila se s Antarktike, a potom je s gumenjaka skočila u ledeno more. Skok je bio kratak i pod nadzorom, ali dovoljan da se pretvori u jedan od najupečatljivijih trenutaka cijelog putovanja
Što će se događati u serijama i sapunicama u četvrtak? Katini osjećaji postaju sve snažniji...
DNEVNI PREGLED

Što će se događati u serijama i sapunicama u četvrtak? Katini osjećaji postaju sve snažniji...

Doznajte što vas očekuje ovog četvrtka 22. siječnja u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', 'Daleki grad', 'Tajne prošlosti', 'Cacau'...
Umrla je Milena, žena po kojoj je snimljen hit Novih fosila
ŽENA ČIJE IME ŽIVI U PJESMI

Umrla je Milena, žena po kojoj je snimljen hit Novih fosila

Milena iz Negotina, koja je poslužila kao inspiracija za istoimeni hit grupe Novi fosili, upoznala je Rajka Dujmića tijekom ljetovanja u Herceg Novom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026