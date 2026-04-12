Danijela Dvornik otkrila kakvi joj se muškarci javljaju...

Javljanje nepoznatih muškaraca na društvenim mrežama nije rijetkost, a o tome je progovorila i Danijela Dvornik. Na svom Instagramu otkrila je kakvi joj se tipovi najčešće javljaju.

- Nisu mi jasni: frajeri koji mi se javljaju, a profilna slika im je sa suprugom ili curom. Frajeri koji mi se javljaju i imaju fotke djece i sebe. Frajeri koji se javljaju sa ženskog profila (supruge, djevojke). Ovi s profilnama sa psom, BMW i motorima su mi isto teški shit! - poručila je.

Udovica preminulog kralja funka Dine Dvornika rijetko govori o svom ljubavnom životu. Ipak, prije nekoliko godina u jednom Instagram liveu otkrila je da je nakon njegove smrti bila u vezi s mlađim muškarcem.

- Prije par godina sam bila u vezi s mlađim likom i mogu vam reći da je bilo baš super! Iako sam u startu bila svjesna da nećemo završiti zajedno za cijeli život, pomogao mi je u mnogim stvarima. Ostali smo u dobrim odnosima, sve je stvar kako gledaš na te stvari u životu. Treba reći ‘da’ životu u svakom smislu i izabrati sebi nešto što te veseli pa makar to bio i mlađi frajer. S mlađima možeš odrađivati puno više stvari nego sa starijima. Stariji su kilavi, neda im se, gledali bi TV, nešto jeli… Žene u pedesetima super funkcioniraju i imaju puno toga za pružiti, malo sam razočarana u te neke muškarce naših godina - priznala je.

Pojasnila je i što, po njezinu mišljenju, donosi odnos starije žene i mlađeg muškarca.

- Žena je stabilnija, lakše se s njom komunicira. Mlađi muškarac se bolje osjeća sa starijom ženom koja nema neka glupa pitanja kao mlade žene. One mogu biti jako naporne. I ja sam bila naporna svom mužu s 20 godina, a bio je i on naporan meni. Zajedno smo rasli, odrastali i postajali svjesniji toga - rekla je Danijela.

Otkrila je i kakav joj muškarac odgovara.

- Treba mi kapetan koji će doći vikendom brodom, mi se zabavimo, on ode nedjeljom i to je to - rekla je kroz smijeh.