Danijela Dvornik pokazala je poruke udvarača: 'Lipoto, dođi. Mogu ti biti sluga, psić ili rob?'

Danijela Dvornik (56) s obožavateljima je na Instagramu podijelila kako se nosi sa udvaračima koji joj se javljaju na društvenim mrežama.

- Danijela zlato, ako si se štufala Zagreba, dođi kod mene u Pulu. Ja sam 56. godište.Još sam sam, ubijam se od dosade. Javi se. Mati i otac su usnuli. Lipoto, ako hoćeš, dođi. Samo Dalmoši se znaju voljeti. Javi se da znam što ću s tobom - napisao joj je udvarač, a je sve objavila na story.

Foto: Instagram

Gospodin iz Pule nije jedini koji joj se u posljednje vrijeme javio. S, kako ga je nazvala, 'Udvaračem broj dva', Danijela je razmijenila nekoliko poruka.

- Ima li neko drugo ime da želite više? Danijelin sluga? - pitao ju je, a onda dao još jedan prijedlog: 'Danijelin psić?'

Foto: Instagram

Na to mu je Danijela dogovorila da već ima psa, no udvarač je bio uporan.

- Pa ja ću vam isto biti. Ja bolje ližem prstiće kad sam ispod stola - bio je vrlo direktan.

- Ti si fulao stranicu… Nije ovo Smokva - odgovorila mu je Danijela, a on nastavio: 'Ne zanima mene stranica niti žene. Mene zanima samo jedna žena'.

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

Prisjetimo se, Danijela je nedavno otkrila kakav je njezin idealni tip muškarca. Mora biti šarmantan, a posebno joj je važno da muškarac drži do sebe. Misli da su veliki pokazatelj toga ruke.

- Ne volim krumpiraste prste, prljave i izgrizene nokte, ili onako grube ruke. Ne mogu uopće zamisliti da me tako nešto može dotaknuti. Vama to sad može izgledati glupo, ali to je nešto što mi govori dosta o muškarcu i ono što je meni bitno - pojasnila je.